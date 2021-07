Ψάρια από τον ουρανό: Η πρωτότυπη μέθοδος για τον εμπλουτισμό λιμνών στις ΗΠΑ

Οι ορεινές λίμνες της Γιούτα αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για ερασιτέχνες ψαράδες και όχι μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι τα ψάρια δεν είναι αρκετά για όλους. Με στόχο να προστατέψουν την τουριστική βιομηχανία της αμερικανικής πολιτείας, οι αρχές εφαρμόζουν μια ασυνήθιστη λύση: χρησιμοποιούν αεροπλάνα για να πετάξουν ψάρια στις λίμνες από ψηλά. Σε βίντεο που έγινε viral αυτή την εβδομάδα, μια καταπακτή ανοίγει στο κάτω μέρος ενός αεροπλάνου και χιλιάδες ψάρια πέφτουν σαν ζωντανή, σπαρταριστή βροχή. Πρόκειται για διάφορα είδη πέστροφας, αναφέρει το Livescience.com.

Η πρακτική μπορεί να μοιάζει βάναυση, στην πραγματικότητα όμως τα ψάρια είναι τόσο μικρά ώστε πέφτουν σαν φύλλα που παρασύρθηκαν από τον άνεμο. Περίπου 95% των ψαριών επιζούν της πτώσης, διαβεβαιώνει η πολιτειακή Υπηρεσία Φυσικών Πόρων, η οποία εφαρμόζει τη μέθοδο από το 1959. Κάθε πτήση μεταφέρει εκατοντάδες κιλά νερού μαζί με 35.000 ψάρια, ανέφερε η υπηρεσία στο Facebook. Οι πέστροφες, πάντως, δεν είναι ψάρι της περιοχής. Εκτρέφονται έτσι ώστε να μένουν στείρες για να μην δημιουργούν προβλήματα στα τοπικά είδη.

FISH DROP: Thousands of fish were dropped from a plane into lakes near Bicknell, Utah July 6. The goal is to restock the lakes, which are only accessible by plane. The Utah Division of Wildlife Resources says, “survival of aerial-stocked fish is incredibly high.” pic.twitter.com/7Q3RFPHLsE

— KCTV5 News (@KCTV5) July 13, 2021