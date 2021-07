Γενοκτονία Αρμενίων – Τουρκία: Προπαγάνδα μέσω των Youtuber

Φαίνεται πως οι γείτονες έχουν… στρωθεί στην δουλειά και έχουν οργανώσει μια καμπάνια για την προώθηση της προπαγάνδας τους, προς το εξωτερικό, μέσω του YouTube.

Συγκεκριμένα το ανέφερε πρώτα ο Youtuber «Kraut», ο οποίος είχε δημιουργήσει μια δημοφιλή σειρά για την Ιστορία της Τουρκίας στην οποία μίλησε και για την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Επιπλέον ο δημιουργός του καναλιού «Suibhne» (φτιάχνει τα Animated history of…) πρόσθεσε πως και αυτός είχε δεχτεί προσφορά για την δημιουργία ενός τέτοιου βίντεο.

Φυσικά τα δύο αυτά άτομα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν θα πουν όχι στα λεφτά που θα τους προσφέρουν οι Τούρκοι.

I received the exact same email from a Turkish media company offering to pay me to make propaganda denying the Armenian Genocide. This is sickening https://t.co/oSREEPWu4S

— James Suibhne ☭ (@SuibhneOfficial) July 10, 2021