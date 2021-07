Ρατσιστική επίθεση – social media: Νέα μέτρα προστασίας από Τζόνσον

Την πρόθεσή του να αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο, όσον αφορά έντονες ρατσιστικές επιθέσεις κατά ποδοσφαιριστών μέσω social media, εξέφρασε ανοιχτά ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο. Με αφορμή τις επιθέσεις που δέχθηκαν οι Μάρκους Ράσφορντ, Τζέιντον Σάντσο και Μπουκάγιο Σάκα, για τα πέναλτι που έχασαν στον τελικό του EURO 2020 με την Ιταλία, ο Βρετανός πρωθυπουργός προανήγγειλε επέκταση της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για όσους κρίνονται ένοχοι για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Παράλληλα, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους των μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram) και ξεκαθάρισε ότι, εφόσον δεν συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο και δεν αποβάλλουν το μίσος και το ρατσισμό από τις πλατφόρμες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ως και 10% των εσόδων τους σε παγκόσμια κλίμακα.

The racist abuse towards Bukayo Saka has started. No words… pic.twitter.com/nRNk0BGQSG

— em🌶 (@awfcemily) July 11, 2021