HΠΑ: Σάλος από όπλο που θυμίζει Lego

Έντονες και σε αρκετές περιπτώσεις οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια αμερικανική εταιρεία όπλων που κατασκεύασε ένα πιστόλι που παραπέμπει σε παιδικό παιχνίδι. Το αληθινό όπλο μοιάζει να είναι φτιαγμένο από τουβλάκια Lego. Πρόκειται για την εταιρεία Culper Precision, η οποία δήλωσε ότι το προσαρμοσμένο όπλο Glock, που ονομάζεται Block19, σχεδιάστηκε για να «αναδείξει την καθαρή απόλαυση των αθλημάτων σκοποβολής». Ωστόσο, η κατασκευάστρια παιχνιδιών Lego από τη Δανία έγραψε στην αμερικανική εταιρεία, ζητώντας να σταματήσει άμεσα να παράγει το όπλο, το οποίο καλύπτεται με τουβλάκια Lego. Διαδηλωτές για τον έλεγχο των όπλων χαρακτήρισαν το πιστόλι ως ανεύθυνο και επικίνδυνο.

Η Σάνον Γουάτς, της ομάδας εκστρατείας Everytown for Gun Safety, επέκρινε επίσης την εταιρεία όπλων, η οποία εδρεύει στη Γιούτα, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να «οδηγηθούν στη χρήση όπλων». Η Culper Precision δήλωσε ότι δημιούργησε το Block19 σε μια προσπάθεια να δείξει ότι τα όπλα είναι «για όλους» και ότι «η κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων με υπευθυνότητα είναι μια πραγματικά απολαυστική δραστηριότητα».

Dear Lego Corporation: Please sue Culper Precision for making real Glocks look like this: pic.twitter.com/Zbol477cCg

— A. Sweeney (@ASweene17087847) July 13, 2021