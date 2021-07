Ταλιμπάν – Αφγανιστάν: Στα πρόθυρα νέας ανθρωπιστικής κρίσης η χώρα

Σε ένα «τρεμάμενο» αλλά ξεκάθαρο βίντεο από το Αφγανιστάν, οι λέξεις ακούγονται καθαρά: «Παραδοθείτε, κομάντο, παραδοθείτε». Αρκετοί άντρες βγαίνουν από ένα κτίριο. Είναι άοπλοι. Ακολουθεί ο ήχος από τις ριπές των πυρών. Δεκάδες άνδρες φαίνεται να σκοτώνονται εν μέσω των γνώριμων κραυγών «Αλλάχου Ακμπαρ» (μτφ. «Ο Θεός είναι Μεγάλος»). Τα θύματα ήταν μέλη μιας μονάδας Ειδικών Δυνάμεων του Αφγανιστάν: οι εκτελεστές τους, οι Ταλιμπάν. Οι δολοφονίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου στην πόλη Νταουλάτ Αμπάντ, στην επαρχία Φαργιάμπ, κοντά στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν.

Βίντεο δείχνουν τα άψυχα σώματα των κομάντο να κείτονται σε μια εξωτερική αγορά. Μετά από μια σκληρή μάχη για την κατοχή της πόλης, αυτοί οι κομάντο ξεμείναν από πυρομαχικά και περικυκλώθηκαν από τους μαχητές των Ταλιμπάν. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται ένας παρευρισκόμενος να λέει στα «παστό», την τοπική γλώσσα: «Μην τους πυροβολείτε, μην τους πυροβολείτε, παρακαλώ να μην τους πυροβολήσετε».

Ο παρευρισκόμενος στη συνέχεια ρωτά: «Πώς σκοτώνετε Αφγανούς;». Στο τέλος του βίντεο, μια άλλη φωνή εκτός κάμερας λέει: «Πάρτε τους τα πάντα». Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άντρας ακούγεται να λέει: «Ανοιξε την πανοπλία του». Ενας μαχητής εμφανίζεται να αφαιρεί τον εξοπλισμό από το σώμα ενός εκ των νεκρών κομάντο.

#CNN reports#Taliban fighters execute 22 #Afghan commandos as they try to surrender pic.twitter.com/enzXEjoFtT

— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) July 13, 2021