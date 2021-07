Ταλιμπάν Τουρκία: Προειδοποίηση σε Ερντογάν για το αεροδρόμιο στην Καμπούλ

Ειδοποιητήριο στην Τουρκία έστειλαν οι ταλιμπάν αναφορικά με τα σχέδια της χώρας να διατηρήσει μερικά από τα στρατεύματά της στο Αφγανιστάν για να εξασφαλιστεί η λειτουργία και η ασφάλεια του κύριου αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των ξένων στρατιωτών, κάνοντας λόγο για «συνέπειες». Η Άγκυρα, που έχει προσφερθεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία και τη φρούρηση του αεροδρομίου της πρωτεύουσας μετά την αποχώρηση του ΝΑΤΟ, διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για οικονομική, πολιτική και επιμελητειακή υποστήριξη. Η Τουρκία έχει επαναλάβει πως το αεροδρόμιο πρέπει να παραμείνει ανοικτό, ώστε να διατηρηθούν οι διπλωματικές αποστολές στο Αφγανιστάν.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν καταδικάζει αυτή την αξιόμεμπτη απόφαση», υπογραμμίζουν οι Ταλιμπάν σε δήλωσή τους, αναφερόμενοι στο σχέδιο της Τουρκίας. «Αν οι Τούρκοι αξιωματούχοι δεν επανεξετάσουν την απόφασή τους και συνεχίσουν την κατοχή της χώρας μας, το Ισλαμικό Εμιράτο θα στραφεί εναντίον τους», συνεχίζει η ανακοίνωση. Στην περίπτωση αυτή, πρόσθεσαν οι Ταλιμπάν, η ευθύνη για τις συνέπειες θα πέσει στους ώμους αυτών που επεμβαίνουν.

Consequences if Turkey secures Kabul airport, warn Taliban https://t.co/p4HkGd42fi pic.twitter.com/BYYyslKYgf

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ είπε σε δημοσιογράφους χθες, Δευτέρα, το βράδυ, έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, πως η Τουρκία συμφώνησε σε μερικά σημεία με Αμερικανούς ομολόγους για τη λειτουργία του αεροδρομίου και οι εργασίες για την επίτευξη μιας συμφωνίας συνεχίζονται. «Το αεροδρόμιο είναι ανάγκη να παραμείνει ανοικτό, να λειτουργεί. Όλες οι χώρες το λένε. Αν το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, οι χώρες θα πρέπει να αποσύρουν τις διπλωματικές αποστολές τους από εκεί», δήλωσε ο Ακάρ. Οι συνομιλίες, στις οποίες μετέχουν υπουργεία, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Tούρκος αξιωματούχος.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για το αεροδρόμιο. Θέλουμε να είμαστε με το μέρος του αφγανικού λαού», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε πολυσύχναστη περιοχή της Καμπούλ, με συνέπεια να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν πέντε. Δεν έχει γίνει σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την έκρηξη ούτε ποιος ήταν ο στόχος.

Agreed with US on Kabul Airport security: Erdogan https://t.co/Z4U8gpJPpO pic.twitter.com/qnFb7sc87y

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 10, 2021