Φίλαθλοι στο Euro 2021: Καταστροφικός ο συνωστισμός, λέει ο ΠΟΥ

Επιδημιολόγος του ΠΟΥ δήλωσε άκρως προβληματισμένη με τις εικόνες που έκαναν το γύρο όλου του κόσμου από τον τελικό του Euro στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, καθώς παρακολουθούσε τα πλήθη στις εξέδρες να μη τηρούν κανένα στοιχειώδες μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό και καμιά απόσταση. Εύλογα λοιπόν εκφράζει την ανησυχία της για το τι θα προκύψει όσον αφορά τη μετάδοση του ιού και ειδικά της παραλλαγής Δέλτα, που είναι πολύ πιο μεταδοτική, τις επόμενες ημέρες στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες, μέσω των φιλάθλων που ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να δουν από κοντά τον τελικό.

Lack of COVID awareness at Euro final 'devastating' – WHO https://t.co/CVKaHszXZ4 pic.twitter.com/ObQtGTQ4XK

Η Βρετανία αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα της πανδημίας με την πιο μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα να είναι πλέον κυρίαρχη στα νέα κρούσματα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ως χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο. Ενώ σκοπεύει να καταργήσει τους περισσότερους περιορισμούς, οι οποίοι ίσχυαν λόγω πανδημίας, στις 19 Ιουλίου, σε μια κίνηση που ανησυχεί ορισμένους επιστήμονες. Η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ, η οποία συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει τις πολιτικές των μεμονωμένων κρατών μελών, σε αυτή την περίπτωση, διά της Μαρία βαν Κέρκχοφ – υψηλόβαθμη επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – χαρακτήρισε το θέαμα των περισσότερων από 60.000 θεατών στον αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Αγγλίας ως «καταστροφικό».

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021