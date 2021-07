Μπελ Γκίμπσον influencer: Η διάσημη Αυστραλή που κορόιδεψε τους πάντες

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC, με τίτλο “Bad Influencer: The Great Insta Con”, προσπαθεί να ρίξει «φως» στην πτώση μιας από τις πρώτες super influencers του Instagram, μια κοπέλα που λατρεύτηκε και βρήκε πολλούς μιμητές στο ίντερνετ. Το 2013, η Κάιλι διένυε ήδη τον έκτο μήνα εντατικής και ταυτόχρονα εξουθενωτικής χημειοθεραπείας για τον πρόσφατα διαγνωσμένο λέμφωμά της, όταν κάποιος την ρώτησε: «Έχεις ακούσει ποτέ για αυτό το κορίτσι, την Μπελ Γκίμπσον;». Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο την οδήγησε σε ένα τέλεια επιμελημένο προφίλ στο Instagram μιας Αυστραλής blogger σωματικής και ψυχικής υγείας, με περισσότερους από 300.000 followers. Κάθε ανάρτηση κατακλυζόταν με σχόλια λατρείας από followers.

Belle Gibson: The influencer who lied about having cancer https://t.co/Tka4RDfP6u

