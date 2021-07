Euro 2021 Γουέμπλεϊ: «Ντου» οπαδών λίγο πριν από τον τελικό

«Ντου» για να μπουν στο Γουέμπλεϊ πραγματοποίησαν κάποιοι οπαδοί λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ιταλία και Αγγλία για το EURO 2021. Όπως αναφέρει η Daily Mail, κάποιοι οπαδοί έσπασαν τον πρώτο προστατευτικό κλοιό και έφτασαν στην κεντρική θύρα του γηπέδου. Μάλιστα, κάνει λόγο για σκηνές χάους, με τους ανθρώπους της εταιρείας σεκιούριτι να κυνηγούν τους οπαδούς.

More of this. It’s appalling. Not enough police and security guards being overwhelmed. pic.twitter.com/JMxtP2Ffzk — Dominic King (@DominicKing_DM) July 11, 2021

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι συγκεκριμένοι είχαν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό, πάντως οι σεκιουριτάδες, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του Γουέμπλεϊ, κατάφεραν να αποτρέψουν, τελικά, την είσοδο των οπαδών στο γήπεδο.

Νωρίτερα σήμερα, ο ίδιος ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν είχε καλέσει τους οπαδούς να μην πάνε στο Γουέμπλεϊ χωρίς εισιτήριο και ενώ ήδη οι εικόνες στο Λονδίνο ήταν χαοτικές, με χιλιάδες άτομα στους δρόμους να πίνουν εν αναμονή του μεγάλου αγώνα.

Euro 2021: Εφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού

Εφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού του EURO 2021 ανάμεσα σε Ιταλία και Αγγλία με στόχο την κατάκτηση της κούπας στο «Γουέμπλεϊ».

«It’s coming home» ή «It’s coming… Rome» είναι το ερώτημα των φίλων του ποδοσφαίρου, καθώς Ιταλία και Αγγλία κοντράρονται στο «Γουέμπλεϊ» με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης. Από το θρίαμβό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, στο παλιό «Γουέμπλεϊ», τα «τρία λιοντάρια» έχουν αποτύχει να κερδίσουν σε πέντε εμφανίσεις τους σε ημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (στα EURO 1968 και 1996, στα Μουντιάλ 1990 και 2018 και στο Nations League 2019).

Ο μοναδικός τίτλος σε EURO που έχει κατακτήσει η Ιταλία… χάνεται στο μακρινό 1968, όταν ήταν η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης. Έκτοτε, οι «ατζούρι» ηττήθηκαν στους τελικούς του 2000 και του 2012, αν και στο πέρασμα των χρόνων κατάφεραν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές ακόμα δύο φορές, από τις τέσσερις συνολικά.

Δείτε την άφιξη της εθνικής Ιταλίας στο «Γουέμπλεϊ»:

Euro: «Γης Μαδιάμ» το Λονδίνο πριν από τον τελικό

Δυστυχώς, πέρα από τις ωραίες εικόνες που έρχονται από το Λονδίνο πριν τον τελικό του Euro 2020 ανάμεσα στην Ιταλία και την Αγγλία (11/7, 22:00), υπάρχουν και εκείνες που προκαλούν λύπη. Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι έχουν μετατρέψει σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο τη Leicester Square, προκαλώντας ταυτόχρονα ζημιές σε γειτονικά καταστήματα.

Δείτε τις χαρακτηριστικές σκηνές:

Bottles and Missiles are currently being thrown in Leicester Square, London. pic.twitter.com/22SXEHZ6yL — The Left Wing Society 🇵🇸 (@LeftWingSociety) July 11, 2021

Euro 2021: Τρέλα!

«Θα είναι μια φανταστική βραδιά αν η Αγγλία νικήσει, ήταν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τίτλος», είπε ο Ντέιβιντ Ντουράν, 74χρονος Άγγλος συνταξιούχος. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα που θα ζήσω στο ποδόσφαιρο, είπε ο Μαρκ Μπένετ, 40 ετών, ο οποίος ήρθε με τον γιο του να δει το ματς κι ελπίζει σε μια ιστορική νίκη για την Αγγλία.

Συνολικά, ξόδεψε 2.700 λίρες (3.160 ευρώ) για δύο εισιτήρια. «Είμαι τυχερός που μπορώ να το αντέξω», εξηγεί ο Μπένετ, γνωρίζοντας ότι τον ζηλεύουν, που θα δει το ματς, αλλά ο γιος του ήθελε να βιώσει την ατμόσφαιρα αυτής της ιστορικής ημέρας. Παρών και ο 91 ετών Τζορτζ Γκρίστγουντ, παραμονή των γενεθλίων του! «Έχω δει περισσότερους αγώνες της Αγγλίας από οποιονδήποτε άλλον. Έχω επισκεφθεί 18 χώρες»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ambiance déjà bouillante chez les supporters anglais de Londres, à quelques heures de la finale de l'Euro à Wembley ► https://t.co/nPDgFDFUQ8 pic.twitter.com/9ma5rNKqBF — RMC Sport (@RMCsport) July 11, 2021

Τελικός Euro 2020: Η συγκινητική επιστολή της Ιταλίας του ’82

Ηταν 11 Ιουλίου του 1982 όταν η εθνική Ιταλίας του Έντσο Μπεαρζότ επικρατούσε με 3-1 της Δυτικής Γερμανίας, με ήρωες τους Ρόσι, Ταρντέλι, Αλτομπέλι και στεφόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Μαδρίτη. Σήμερα 11 Ιουλίου του 2021, ακριβώς 39 χρόνια μετά από τη συγκεκριμένη επιτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα», το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι δίνει τη δική του μάχη, αυτή τη φορά κόντρα στην Αγγλία, για να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ημερομηνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Ιταλούς και γι’ αυτό η ομάδα του 1982 φρόντισε να στείλει ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην τωρινή της εθνικής Ιταλίας. Μάλιστα, στο τέλος του μηνύματος έχουν υπογράψει όλοι οι ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας. Ακόμα και οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές και ο προπονητής τους, Γκαετάνο Σιρέα, Πάολο Ρόσι και Έντσο Μπεαρζότ, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και θα περιμένουν στο τέλος να πανηγυρίσουν από ψηλά.

Το μήνυμα της ομάδας της Ιταλίας του ’82 αναφέρει:

«Ατζούρι,

Αυτές τις εβδομάδες είδαμε σε εσάς πολλά, πάρα πολλά που θυμίζουν εμάς και την ιστορία μας. Αθλητική και ανθρώπινη. Στο θάρρος σας, στο πάθος σας, στο αίσθημα του ανήκειν, στο πώς προχωράτε μπροστά μετά από μια δύσκολη περίοδο, είδαμε ξανά εμάς. Οι όμορφες ιστορίες δεν ξεχνιούνται ποτέ επειδή δεν τελειώνουν ποτέ. Γίνονται συναισθήματα που παραμένουν στον χρόνο. Αναμνήσεις που ενισχύονται. Περνάνε από καρδιά σε καρδιά, από μνήμη σε μνήμη. Ετσι θα είναι και για εσάς. Οπως κι αν πάει ο τελικός.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να το ξαναζήσουμε όλο αυτό. Που μας κάνατε να αισθανθούμε, ακόμη μία φορά, νέοι και χωρίς φόβο. Σας ευχαριστούμε που αποδείξατε ότι μέσα σε κάθε Ιταλό υπάρχει μια βαθιά δύναμη. Μεγάλη και συχνά απρόβλεπτη, η οποία στις δύσκολες στιγμές εκρήγνυται και μετατρέπει σε πιθανά ακόμη και αυτά που μοιάζουν απίθανα. Να τολμάτε πάντα, να ονειρευτείτε το μέλλον που μπορείτε να χτίσετε.

Και τώρα, πάτε στο Λονδίνο, βγείτε σε εκείνο το γήπεδο και δώστε το μάξιμουμ, όπως κάνατε πάντα… Οι όμορφες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ!

Forza ragazzi.

1 Ντίνο, 2 Φράνκο, 3 Μπέπε, 4 Αντόνιο, 5 Φούλβιο, 6 Κλαούντιο, 7 Γκαετάνο – Μαριέλα, 8 Πιέτρο, 9 Τζανκάρλο, 10 Μπέπε, 11 Τζαν Πιέρο, 12 Ιβάνο, 13 Λέλε, 14 Μάρκο, 15 Φράνκο, 16 Μπρούνο, 17 Ντανιέλε, 18 Αλεσάντρο, 19 Τσίτσιο, 20 Πάολο – Φεντερίκα, 21 Φράνκο, 22 Τζοβάνι. Προπονητής: Εντσο – Σίνθια».