Μητσοτάκης – πρόεδρος Κίνας: Η τηλεφωνική συνομιλία για επενδύσεις, εμπόριο και τουρισμό

Σε επικοινωνία από το τηλέφωνο ήρθε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – Κίνας σε στρατηγικές με τη σύναψη της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας» το 2006. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σι Τζινπίνγκ έκαναν ανασκόπηση της πολύπλευρης συνεργασίας των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι των επενδύσεων, το διμερές εμπόριο, τον τουρισμό και την πολιτιστική συνεργασία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Κίνας», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα επεκταθεί στο 2022, αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κ. Μητσοτάκης και ο Κινέζος πρόεδρος συζήτησαν ακόμη, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι σχέσεις ΕΕ – Κίνας, ενώ υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας.

President Xi had a phone call with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. Xi called on 🇨🇳🇬🇷 to set for the international community an example of friendship and mutual trust, a benchmark for win-win cooperation as well as a model for mutual learning between civilizations. pic.twitter.com/63cazNH24E

— Mission of China (@ChinaEUMission) July 7, 2021