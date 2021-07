Συντριβή αεροπλάνου Ρωσία: Τα τρία πιθανά αίτια που εξετάζουν οι ειδικοί

Τρία είναι τα πιθανά αίτια της συντριβής του επιβατικού αεροσκάφους An-26 στην Καμτσάτκα που εξετάζει η ανάκριση σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε, εξετάζει αν η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε τεχνική βλάβη στο αεροσκάφος ή σε λάθος του πληρώματος. Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, στο αεροσκάφος επέβαιναν 22 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Στο τόπο του αεροπορικού δυστυχήματος έφθασε ομάδα ανακριτών, ελήφθησαν δείγματα του καυσίμου, κατασχέθηκαν το σχέδιο πτήσης και τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες του συμβάντος.

NEW – First video from the crash site of the AN-26 aircraft that has gone missing in Russia’s Kamchatka. 28 souls on board, none survived.pic.twitter.com/05aOSGv3Tj

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 6, 2021