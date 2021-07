Τέταρτο κύμα Ελλάδα: “Αν συνεχίσει έτσι, το φθινόπωρο θα είναι μη διαχειρίσιμο”

Το καλοκαίρι χωρίς περιορισμούς απειλεί να καταστρέψει η ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε την τελευταία εβδομάδα, γεγονός που οφείλεται τόσο στη χαλάρωση των μέτρων όσο και στην εξάπλωση των μεταλλάξεων. Την ίδια ώρα, η μετάλλαξη Δέλτα – αν και δεν κυριαρχεί ακόμα – «ανεβαίνει» σιγά σιγά στη χώρα μας και αναμένεται να επικρατήσει μετά τα μέσα Αυγούστου.

«Είμαστε στην αρχή του 4ου κύματος που έρχεται με μεγάλη βιαιότητα», επισήμανε ο ερευνητής Εθνικού Ινστιτούτου ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης, τονίζοντας πως αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι σε μια εβδομάδα θα έχουμε διπλάσια κρούσματα και σε δύο εβδομάδες τετραπλάσια. Μιλώντας στο OPEN, ο ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ δήλωσε έκπληκτος για την ταχύτητα του 4ου κύματος από τη μετάλλαξη «Δέλτα», λέγοντας πως εν αντιθέσει με την Αγγλία και την Πορτογαλία, η Ελλάδα πηγαίνει «από το τρίτο κύμα αμέσως στο τέταρτο γιατί τα κρούσματα έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα».

Ο κ. Παυλάκης προέβλεψε ότι αν τα δεδομένα είναι τέτοια το καλοκαίρι, το φθινόπωρο η κατάσταση δεν θα είναι πλέον διαχειρίσιμη και θα χρειαστούν πολλές δύσκολες αποφάσεις και δύσκολα μέτρα. Αναφέρθηκε μάλιστα συγκεκριμένα στην Κρήτη, που όπως είπε «έχει διαγράψει την πορεία της» και «οδηγείται σε λογαριθμική αύξηση τις επόμενες εβδομάδες». Εξήγησε μάλιστα πως «δεν θα βλέπουμε μεμονωμένα κρούσματα, αλλά πολλά κρούσματα μαζί σε κάθε πανηγύρι ή σε κάθε συνωστισμό γιατί αυτός ο ιός είναι πολύ εύκολος να μεταδοθεί σε κλειστούς χώρους και συνωστισμό». Ο ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ προέβλεψε ότι θα αυξηθούν και οι νεκροί και επισήμανε πως οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν λιγότερο, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο και χαρακτήρισε «τελευταία» την ευκαιρία των ανεμβολίαστων να εμβολιαστούν πριν ογκωθεί το κύμα.

Ο κ. Παυλάκης χαρακτήρισε τη μετάλλαξη Δέλτα «σαν πυρκαγιά σε πευκόδασος» που «δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει». Αναφέρθηκε επίσης σε ειδικές κατηγορίες των εμβολιασμένων που και θα μολυνθούν και θα μεταδίδουν τον ιό και μπορεί να νοσήσουν και μάλιστα άσχημα. Επανέλαβε, τέλος, πως είναι φοβερό λάθος που σταματήσαμε να φοράμε μάσκες στους εξωτερικούς χώρους.

Η μετάλλαξη Δέλτα που εντοπίζεται πλέον σε 98 χώρες του κόσμου είναι επικίνδυνη και απαιτεί συνεχή αξιολόγηση και διαρκή αναπροσαρμογή από τα συστήματα δημόσιας υγείας, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ «επικίνδυνη περίοδο» της πανδημίας γεγονός που έχει να κάνει με τις πιο μεταδοτικές παραλλαγές του ιού, όπως η «Δέλτα» η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και να μεταλλάσσεται, επισήμανε σε υψηλούς τόνους ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Η μετάλλαξη Δέλτα θα σαρώσει την ΕΕ με τον ίδιο τρόπο όπως και τη Βρετανία. Ευτυχώς, και οι Ευρωπαίοι εμβολιάζονται με πολύ γρήγορο ρυθμό, και όπως το Ηνωμένο Βασίλειο πιθανότατα θα ξεπεράσουν το μέγιστο κίνδυνο, αν και το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο», ανέφερε ο καθηγητής James Naismith, διευθυντής του Ινστιτούτου Rosalind Franklin της Οξφόρδης. Το 63% των πολιτών στην Ευρώπη δεν έχει λάβει ούτε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Τα στοιχεία δείχνουν παγκοσμίως ραγδαία άνοδο κρουσμάτων στην Ευρώπη, η οποία κατέγραψε αύξηση 30%. Ακολουθεί η Αφρική με 25% και η Μέση Ανατολή με 10%. Η Δέλτα κυριαρχεί της μετάλλαξης Άλφα πολύ γρήγορα με πολλές και επαναλαμβανόμενες παραλλαγές και αυτό μεταφράζεται σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και θανάτους.

WHO's @DrTedros: "We are in a very dangerous period of this pandemic. No country is out of the woods yet" pic.twitter.com/vHlWflRrvz

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 2, 2021