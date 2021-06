Πτώση πίνακα Πικάσο: Χαμός στο Twitter – ΙΚΕΑ και Πλαίσιο “έδωσαν ρέστα”

Μια άτυχη στιγμή σημειώθηκε την Τρίτη, λίγο πριν τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για την εξιχνίαση της υπόθεσης κλοπών έργων του Πικάσο και του Μοντριάν από την Εθνική Πινακοθήκη. Συγκεκριμένα, ενώ οι δυο πίνακες είχαν τοποθετηθεί σε έναν πάγκο για να εξυπηρετηθούν οι φωτογράφοι που ήθελαν να πάρουν τις σχετικές λήψεις, εκείνος του Πικάσο με «το γυναικείο κεφάλι», φαίνεται πως δεν είχε σταθεί καλά, με αποτέλεσμα να κυλήσει και να πέσει στο δάπεδο.

Όπως είναι φυσιολογικό, οι χρήστες στο Twitter βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν -με χιουμοριστική κατά κύριο λόγο διάθεση- το περιστατικό, ενώ το hashtag #Πικάσο είναι μέχρι και σήμερα μέσα στα κορυφαία στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αστυνομικός όταν είδε τον πίνακα του #Πικασο να πέφτει… pic.twitter.com/6KTYxCznpQ

— a girl has no name (@tweetbyaw) June 29, 2021