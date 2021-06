After sun τι κάνει: Γιατί πρέπει πάντα να το χρησιμοποιείς μετά το μπάνιο

Όσο απαραίτητο είναι το αντηλιακό πριν εκτεθείς στον ήλιο τόσο απαραίτητο είναι το after sun όταν επιστρέψεις από τη θάλασσα. Μετά την έκθεση στον ήλιο, το δέρμα σου είναι αφυδατωμένο και ταλαιπωρημένο γι’ αυτό πρέπει να το φροντίσεις ώστε να αποκατασταθεί η φυσική του ισορροπία αλλά και να διατηρηθεί ακόμα περισσότερο το μαύρισμά σου. Μόλις διαβάσεις τους 3 σημαντικούς λόγους που πρέπει να χρησιμοποιείς το after sun, τότε σίγουρα θα το προσθέσεις στα must have items της τσάντας θαλάσσης σου.

Δροσίζει και καταπραΰνει το δέρμα σου

Επιστρέφεις στο σπίτι μετά από μια μέρα στην παραλία και παρόλο που ανανέωνες συχνά το αντηλιακό σου νιώθεις το δέρμα σου να καίει και να σε φαγουρίζει. Σίγουρα ένα κρύο ντους θα σε δροσίσει αλλά για να νιώσεις πραγματική αίσθηση δροσιάς, θα χρειαστείς κι ένα ειδικό καταπραϋντικό προϊόν., το οποίο θα επαναφέρει την υγρασία στο δέρμα σου.

Extra Tip: Για ακόμα πιο δροσερή αίσθηση, μπορείς να τη διατηρήσεις στο ψυγείο.

Ενυδατώνει το δέρμα σου

Ακόμα κι αν προσέχεις κάτω από τον ήλιο και δεν έχεις κάποιο ηλιακό έγκαυμα, θα χρειαστεί να εφαρμόσεις το after sun για να ενυδατώσεις το δέρμα σου. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο προκαλεί την εξάτμιση του νερού από το δέρμα και το αφήνει να στεγνώσει και άρα να ξεφλουδίσει. Ναι το ξέρουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες να δεις μετά τις διακοπές σου. Γι’ αυτό εφάρμοσε το after sun σου ώστε να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία της υγρασίας του δέρματός σου.

Παρατείνει το μαύρισμα σου

Μπορεί να έχεις συνδυάσει το after sun με την ανακούφιση από το επώδυνο ηλιακό έγκαυμα, το ήξερες όμως ότι διατηρεί και το χρυσαφένιο χρώμα σου; Το κλειδί για να κρατήσεις το μαύρισμα σου περισσότερο, είναι να ενυδατώνεις το δέρμα σου κάθε μέρα. Σίγουρα τα πλούσια βούτυρα σώματος ή οι κρέμες προσώπου θεωρούνται βασικά προϊόντα ενυδάτωσης όμως το after sun είναι το προϊόν που χρειάζεσαι. Γιατί; Επειδή περιέχει ειδικούς ενυδατικούς παράγοντες κυρίως με βάση την Αλόη, οι οποίοι θα σου προσφέρουν ελαστικότητα αλλά και παράταση του μαυρίσματός σου.