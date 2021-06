Ελληνικό – θέσεις εργασίας: Ξεκινά η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα

Με ανάρτησή του στον Twitter για την έναρξη της υλοποίησης της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρέτισε την μεταβίβαση του Ελληνικού στη Lamda Development, η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής μετά από μετά από 7 χρόνια καθυστερήσεων. Ο πρωθυπουργός τονίζει πως με την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται στο ελληνικό Δημόσιο το πρώτο τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζει πως το Ελληνικό θα αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων στη χώρα ενώ σημειώνει πως με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν 75.000 θέσεις εργασίας.

Την μεταβίβαση των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” υπέγραψαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παραλιακού μετώπου του Αγίου Κοσμά και την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Η υπογραφή έγινε παρουσία του υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση και του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V

