Ροζ σκάνδαλο – Χάνκοκ: Οι φωτογραφίες που “καίνε” τον Βρετανό υπουργό Υγείας

“Βούηξαν” τα βρετανικά ΜΜΕ σήμερα με τις φωτογραφίες που δείχνουν τον υπουργό Υγείας, Ματ Χάνκοκ σε τρυφερές στιγμές αλλά όχι με τη σύζυγό του. Ο ίδιος φέρεται να διατηρεί σχέση με την σύμβουλό του αφού οι κάμερες ασφαλείας του υπουργείου τους «τσάκωσαν» σε τρυφερές περιπτύξεις. Οι βρετανικές εφημερίδες Sun και Daily Mail συγκεκριμένα, δημοσιεύουν σήμερα φωτογραφίες του 42χρονου, παντρεμένου υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, και της επίσης παντρεμένης συμβούλου του, Τζίνας Κολαντάντζελο. Οι τρυφερές στιγμές τραβήχτηκαν τον περασμένο μήνα, εντός του υπουργείου και οι δυο τους φαίνονται αγκαλιά και να φιλιούνται παθιασμένα, ενώ η στάση του σώματος δείχνει μεγάλη οικειότητα.

«Το ειδύλλιο του Χάνκοκ με την σύμβουλό του», τιτλοφορεί η dailymail την είδηση. Η 43χρονη Τζίνα Κολαντάντζελο, αρχικά διορίστηκε στο υπουργείο Υγείας σε θέση άμισθης συμβούλου και στη συνέχεια ως αμειβόμενης, μη εκτελεστικής διευθύντριας. Αυτό είχε προκαλέσει ήδη μια συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της και τους χειρισμούς του υπουργού που την προσέλαβε. Σημειώνεται ότι πέρυσι οι Sunday Times είχαν υποστηρίξει ότι ο κ. Χάνκοκ δεν είχε δηλώσει ως όφειλε το διορισμό της νέας του συμβούλου. Ο Ματ Χάνκοκ με την σύμβουλο και ερωμένη του Τζίνα. Άνθρωποι του στενού του κύκλου επισημαίνουνότι ο κ. Χάνκοκ δεν πρόκειται να σχολιάσει ζητήματα προσωπικής φύσης.

