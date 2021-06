Self tan κίνδυνοι: Τι πρέπει να ξέρεις πριν το “τεχνητό” μαύρισμα

Οι περισσότερες… παθαίνουν σοκ στην εικόνα της κατάλευκης επιδερμίδας τους γιατί το μαύρισμα κόβει και αυτά τα δυο-τρία παραπάνω κιλάκια, που δεν θα ήταν και τόσο εμφανή αν ήσουν πιο μαυρισμένη. Αν, λοιπόν, έχεις μπει σε τέτοιου τύπου σκέψεις να μερικές λύσεις: να κάνεις solarium με όλους τους κινδύνους που ενέχει. Ή να επενδύσεις σε ένα προϊόν auto-brozante με το ρίσκο να μην το απλώσεις σωστά και το επόμενο πρωί να ξυπνήσεις με μπαλώματα. Υπάρχει, ωστόσο, και η option του spray tan που τα τελευταία χρόνια έχει ολοένα και περισσότερη απήχηση.

Αν, λοιπόν, σκέφτεσαι να το κάνεις, ορίστε 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις, όπως τα διαβάσαμε στο Tlife:

1. Το spray tan είναι η πιο ασφαλής μέθοδος.

Αναμφίβολα το spray tan είναι η πιο ασφαλής μέθοδος και θα εξηγήσουμε γιατί: Η ηλιοθεραπεία είναι ευεργετική, μόνο όταν γίνεται με μεγάλη προσοχή. Διαφορετικά κινδυνεύουμε από φωτογήρανση ή και καρκίνο του δέρματος. Ομοίως το σολάριουμ χρησιμοποιεί ακτινοβολία, η οποία έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι συνδέεται με τον καρκίνο του δέρματος. Το μαύρισμα με αερογράφο, γίνεται με τη βοήθεια του συστατικού DHA που βρίσκεται στο ζαχαροκάλαμο. Το DHA αντιδρά με τα κύτταρα της επιφάνειας του δέρματος, σκουραίνοντας το χρώμα του μέσα σε λίγες ώρες. Είναι απόλυτα ασφαλές και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για τη χρήση αυτή.

2. Το spray tan κρατάει δέκα μέρες

Το spray tan κρατάει δέκα μέρες, αν φροντίζεις σωστά την επιδερμίδα σου.

3. Κάνε ντους και απολέπιση πριν το ραντεβού σου

Πριν το ραντεβού σου πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ένα ντους γιατί τις επόμενες ώρες μετά το spray tan, θα πρέπει το δέρμα να μείνει στεγνό. Αν κάνεις αποτρίχωση, θα πρέπει να γίνει και αυτή νωρίτερα. Πολύ σημαντικό είναι να προηγηθεί και μια απολέπιση, ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, για καλύτερο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Προσοχή, όμως! Δεν πρέπει να εφαρμόσεις κρέμα σώματος ή άλλη λιπαρή ουσία πριν τη συνεδρία.

4. Το χρώμα γίνεται πιο σκούρο όσο περνάνε οι μέρες

To spray tan είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα σε 15 λεπτά, εύκολα και γρήγορα. Η αισθητικός θα σε οδηγήσει σε ειδική καμπίνα όπου και θα σε ψεκάσει με αερογράφο για 10 λεπτά. Αργότερα, θα σε στεγνώσει με αέρα για 5 ακόμα λεπτά και είσαι έτοιμη! Το αποτέλεσμα είναι ορατό αμέσως μετά τη συνεδρία, αλλά σκουραίνει μέσα στις επόμενες ώρες.

5. Μην τρίβεις την επιδερμίδα σου!

Για να διατηρήσεις το μαύρισμά σου όσο το δυνατό περισσότερο κάνε μπάνιο χωρίς έντονο τρίψιμο με το σφουγγάρι και επικεντρώσου οπωσδήποτε στην πολύ καλή ενυδάτωση μετά το ντους. Ένα ακόμη καλό tip για να συντηρήσεις το μαύρισμα είναι να χρησιμοποιήσεις μια αυτομαυριστική κρέμα. Και αν φοβάσαι και τα self tan ένα (ακόμη, ακόμη!) καλό tip είναι να αναμείξεις την ενυδατική σου με self tan. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο έντονο και δεν θα βάψει το δέρμα σου όπως ένα self tan!

6. Προσοχή στη γυμναστική!

Τα ρούχα σου μετά το spray tan πρέπει να είναι άνετα, φαρδιά και σκούρα. Ο κίνδυνος να αποτυπωθεί κάποια κηλίδα υπάρχει για τις επόμενες ώρες και μόνο μετά τον ψεκασμό, που ενδέχεται το δέρμα να είναι ακόμα νωπό. Γι’ αυτό και θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα να μην ιδρώσεις για τις επόμενες 1-2 ώρες και σίγουρα θα πρέπει να ακυρώσεις το μάθημα yoga!

7. Παντρεύεσαι και θέλεις να κάνεις spray tan;

Το spray tan είναι απόλυτα ασφαλές και δεν πρόκειται να αποτυπωθεί πάνω στο νυφικό σου, μας διαβεβαιώνει η Άννα Αλμπάνη. Ωστόσο, καλό είναι να το έχεις κάνει δύο μέρες πριν.

8. Και το budget είναι…

40 -45 ευρώ. Ωστόσο, αν είσαι διατεθειμένη να περάσεις ένα καλοκαίρι κάνοντας spray tan και δεν έχεις σκοπό να βγεις στον ήλιο, θα μπορούσες να συζητήσεις για ένα καλύτερο πακέτο που θα πληρώσεις μπροστά.

9. Body contouring για να δείχνεις γυμνασμένη!

Και το spray tan υπακούει σε τάσεις! Η τάση φέτος είναι να γίνεται ένα είδος body contouring με διαφορετικές αποχρώσεις. “Να τονίζουμε, δηλαδή, μέσω του αερογράφου σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα να καλύπτουμε ατέλειες και να δείχνει πιο γυμνασμένο”, μου λέει η Άννα Αλμπάνη.

10. Βάψε τα νύχια σου πριν

Για να αποφύγεις το spray tan να βάψει τα νύχια σου, φρόντισε αυτή τη λεπτομέρεια: ακόμη και αν δεν έχεις κάνει μανικιούρ, πέρασε από μόνη σου ένα διάφανο top coat. Από την άλλη, αν έχεις κάνει μανικιούρ, μην ανησυχείς καθόλου γιατί δεν θα το καταστρέψεις. Πλένοντας τα χέρια σου θα φύγει και το spray tan. Ουσιαστικά, αυτό που κάνει το βερνίκι είναι να δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ ανάμεσα στα νύχια σου και το spray.

11. Πρόσεξε τι θα φορέσεις!

Αν και οι περισσότεροι κάνουν spray tan γυμνοί για να αποφύγουν τις γραμμές (αν θες την γνώμη μου, βεβαίως, είναι πολύ, πολύ sexy!), φρόντισε το μαγιό ή τα εσώρουχα που θα φορέσεις να πληρούν τις εξής δύο προδιαγραφές: 1. να είναι όσο πιο μικροσκοπικά γίνεται για να καλύψει το spray μεγαλύτερη περιοχή και 2. να είναι και όσο πιο παλιά γίνεται ώστε να μην σε νοιάζει αν τα βάψεις με χρώμα.

12.Προσοχή!

Tο spray tan δεν παρέχει καμία προστασία απέναντι στον ήλιο. Είτε μαυρισμένη είτε όχι φόρεσε το αντηλιακό σου κανονικά, σε γενναίες ποσότητες και πάντα!