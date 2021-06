Survivor Καρολίνα: Η πρώτη ανάρτηση στο Instagram

Η Καρολίνα Καλύβα αποχώρησε από το Survivor πριν λίγες ημέρες και επέστρεψε στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομίνικο. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ έκανε και την πρώτη της δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία και ευχαρίστησε τον κόσμο για την όλη στήριξη. «Είμαι ευγνώμων και σας ευχαριστώ. Έχω την ανάγκη να σας δηλώσω πόσο χαρούμενη νιώθω για την στήριξη και την αγάπη που μου δείξατε όλοι σας. Ήταν μια συγκλονιστική και ανεπανάληπτη εμπειρία το Survivor,

μου λείπει πολύ η παραλία μου, μου λείπουν οι amigos, οι αγωνες μας, στη παραγωγή τα παιδιά, όλα!

Ήταν δύσκολο παιχνίδι αλλά τα κατάφερα και είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλω να σας δώσω μια μεγάλη αγκαλιά και να σας πω ότι σας σκέφτομαι και σας αγαπώ . Μου δίνατε και μου δίνετε τρομερή δύναμη! We ride together. We die together. Red team for life», έγραψε η Καρολίνα Καλύβα, η οποία δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της στο Survivor.

Survivor: Απο τις πιο δυνατές παίκτριες

Η 31χρονη pilates instructor πριν αποχαιρετήσει στον Άγιο Δομίνικο, απόλαυσε ένα έπαθλό με την μεικτή ελληνοτουρκική μπλε ομάδα να της κάνει τα εισιτήρια για Μπαχάμες. Η Καρολίνα Καλύβα ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο δυνατές παίκτριες και έμεινε αρκετές εβδομάδες στον Άγιο Δομίνικο όμως αποχώρησε κυριολεκτικά μια ανάσα πριν τον τελικό. «Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Οι Amigos και το ζεύγος υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει σχέση μίσους, αλλά αγάπης. Με τη Μαριαλένα υπήρχε επαφή, ουσιαστικά τα σκηνικά με τον Τριαντάφυλλο μας ψύχραναν. Είναι ο μόνος που του τα έχω χώσει τόσο πολύ αλλά αγαπιόμαστε. Δεν ήθελε να παίξει, αλλά όταν μπήκαμε στα ατομικά, είδαμε όλοι ότι μπορεί και παίρνει νίκες, καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε θέμα υγείας. Επειδή λιγοστεύαμε και είχαμε τραυματισμούς, λέγαμε ότι θέλει να πατήσει επί πτωμάτων, επειδή έπεφτε όλο το βάρος πάνω μας. Ο Ντάφυ έχει πει 100.000 πράγματα για όλους μας και μέσα στην ίδια μέρα μπορεί να άλλαζε γνώμη. Τον αγαπάω ακόμα δεν του έχω κρατήσει κακία», ήταν τα πρώτα λόγια της Καρολίνας μετά την αποχώρησή της.