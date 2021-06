Μπάιντεν – Πούτιν συνάντηση: Η χειραψία, τα χαμόγελα και η ευχή

«Εύχομαι η συνάντηση να είναι παραγωγική» είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την έναρξη της συνάντησης στη Γενεύη. Ο Ρώσου πρόεδρος θα συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν σε μια πολύωρη συνάντηση στη Villa La Grange, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει την πρώτη τους χειραψία, που συνοδεύτηκε από χαμόγελα. Στις 12:27 (13:27 ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Γενεύης το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας, που μετέφερε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ώρα που λίγο μετά τις 13:00 (τοπική ώρα) έφτασε στη Villa La Grange και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

LATEST: President Biden begins long, tense meeting with Russian President Putin. https://t.co/6Tosz4YbCQ

Ο πήχης των προσδοκιών βρίσκεται χαμηλά, με αμοιβαία συναίνεση, παρόλα αυτά, οι δύο ηγέτες ξέρουν να ξεκινούν με μικρό καλάθι ώστε μετά να φανούν πολλά τα κεράσια. Αμφότεροι οι πρόεδροι έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν η πρώτη τους αυτή συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο να οδηγήσει σε εξομάλυνση και σταθερότητα των διμερών σχέσεών τους. Κι αυτό παρότι οι διαφορές τους παραμένουν τεράστιες σε ευρύτατη γκάμα θεμάτων, από τον έλεγχο των όπλων και τις κυβερνοεπιθέσεις ως την Ουκρανία και τις παρεμβάσεις στις εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. «Δεν αναμένουμε και σπουδαία αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση αυτή», σχολίασε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εντός του αεροπλάνου του Προέδρου, εν πτήσει προς τη Γενεύη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δύο άνδρες αναμένεται να συνομιλούν επί τέσσερις ή πέντε ώρες, αρχίζοντας από τις 2 ώρα Ελλάδος.

LIVE: NBC News Special Report: President Biden and President Putin meet for summit in Geneva.https://t.co/nXeilJFSJQ

— NBC News (@NBCNews) June 16, 2021