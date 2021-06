Κριστιάν Αμανπούρ καρκίνος: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της διάσημης δημοσιογράφου

Σε μια σημαντική αποκάλυψη για την υγεία της προχώρησε η γνωστή δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ καθώς έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στις ωοθήκες. Η 63χρονη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, προχώρησε στην παραπάνω ανακοίνωση σε απευθείας μετάδοση από το σπίτι της στο Λονδίνο, μετά από απουσία τεσσάρων εβδομάδων. Η Αμανπούρ είπε στους τηλεθεατές ότι υποβλήθηκε «σε μια κρίσιμη επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για να τον αφαιρέσει» και ότι πλέον έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία, η οποία θα κρατήσει κάποιους μήνες. Η Αμανπούρ είναι πολύπειρη δημοσιογράφος και επί δεκαετίες έχει ταξιδέψει ανά τον πλανήτη, καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πολεμικά γεγονότα και συγκρούσεις.

Η 63χρονη δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους συναδέλφους της που κάλυψαν το κενό της όσο αυτή έδινε μάχη τις τελευταίες τέσσερις μήνες προσθέτοντας ότι η περίοδος αυτή ήταν «σαν τρενάκι λούνα παρκ για μένα». «Σε αυτή την περίοδο όπως και εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο διαγνώστηκα με καρκίνο στις ωοθήκες» πρόσθεσε. Η Αμανπούρ, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι νιώθει «σίγουρη» για την πρόγνωση των γιατρών προσθέτοντας ότι «είμαι τυχερή που έχω ιατρική κάλυψη από την εργασία μου και θαυμάσιους γιατρούς που με φροντίζουν».

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021