Πρίγκιπας Χάρι – bbc: Απειλεί με μηνύσεις για fake news

Με τα νεύρα του πρίγκιπα Χάρι “παίζει” το BBC, μετά το δημοσίευμα που θέλει τον ίδιο και τη Μέγκαν Μαρκλνα μην έχουν ενημερώσει την βασίλισσα Ελισάβετ ότι η κόρη τους θα πάρει το όνομά της. Μετά τη δημοσίευση των παραπάνω αναφορικά με το όνομα της κόρης τους, ο πρίγκιπας Χάρι έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα. Όμως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η είδηση ότι η Βασίλισσα δεν γνώριζε τίποτα για το όνομα της Λίλιμπετ και είναι πολύ εκνευρισμένη για αυτό. Έσπευσε να διαψεύσει τα fake news και να “απειλήσει” το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης ότι θα κινηθεί νομικά, 90 λεπτά ακριβώς αφού δημοσιεύτηκε η είδηση. Ο Τζόνι Ντάιμουν, που υπογράφει το αιχμηρό άρθρο, ισχυρίζεται πως πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον ενημέρωσε σχετικά με όσα έγραψε.

Αναφέρει μάλιστα, πως ο αξιωματικός της βασιλικής οικογένειας, τον ενημέρωσε, πως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είχε ιδέα για την γέννηση και το όνομα της μικρής Λίλιμπετ – Νταϊάνα και ότι το έμαθε αργότερα από τις εφημερίδες. Ισχυρίζεται, ακόμη, ότι η βασίλισσα δεν είναι καθόλου χαρούμενη που το χαϊδευτικό της όνομα θα ακουστεί ξανά και μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα Φίλιππου. Αυτό, γιατί ήταν και ο τελευταίος που την φώναξε έτσι. Απάντηση σε όλα αυτά, έρχεται να δώσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας του ζευγαριού, Ομίντ Σκόμπι. Όπως υποστήριξε, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ σε καμία περίπτωση δε θα έπαιρναν την πρωτοβουλία να δώσουν αυτό το όνομα στην κόρη τους αν η Βασίλισσα δεν είχε συμφωνήσει. Αναφέρει ακόμη, πως ο Πρίγκιπας Χάρι έστειλε ήδη επιστολή στο BBC.

Τους πληροφόρησε ότι η γιαγιά του ήταν το πρώτο άτομο, που έμαθε για την γέννηση της κόρης τους και μάλιστα έκανε γνωστό πως την έχει ενημερώσει για το όνομα της μικρής, αρκετό καιρό πριν την γέννησή της. Το BBC ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα, όμως ο Πίτερ Χαντ, ένας δημοσιογράφος του μέσου, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα της βασιλικής οικογένειας δήλωσε: «Δεν είναι και πολύ εντάξει αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν είναι καλή διαφήμιση για τον οίκο του Ουίνσδορ, όταν υπάρχουν τόσες διαφωνίες απλώς και μόνο για το όνομα ενός μωρού.

Θέλω να πιστεύω ότι η Βασίλισσα ήταν όντως σύμφωνη με αυτό», υπονοώντας έτσι ότι δεν θεωρείται φυσιολογικό αν όντως η βασίλισσα έχει εκνευριστεί με την επιλογή του χαϊδευτικού της ονόματος για την κόρη των Σάσσεξ, καθώς κάθε προηγούμενη διαφωνία μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και των Χάρι και Μέγκαν δε θα έπρεπε να συνδεθεί με ένα μωρό, που μόλις ήρθε στην ζωή.

“The newborn is the Queen’s 11th great-grandchild. She is eighth in line to the throne…Her birth in the United States makes her the most senior royal in the line of succession to have been born overseas. It also makes her a dual US-UK citizen” #LiliDiana https://t.co/iOJrnbsYb1

— Royal Suitor (@royal_suitor) June 6, 2021