Τέλος τα δωρεάν self test: Τι αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί

Στις 19 Ιουνίου σταματά η δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία.

Σε δηλώσεις του στο Open, το πρωί της Τρίτης, ο κ. Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σημείωσε το εξής:

«Ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πήραμε απόφαση να επεκτείνουμε το δίμηνο διανομής έως τις 19 Ιουνίου».

Οι φαρμακοποιοί με τον τρόπο αυτό αντιδρούν στη διάθεση των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ με τους όρους που έχει ορίσει η κυβέρνηση.

«Η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι ότι θα καλύπτουμε την κοινωνία μέχρι τέλος του μήνα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα οι πλατφόρμες να είναι ανοιχτές… σταματά η δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία… είναι μία απόφαση που είναι εις γνώση της πολιτείας… η συμφωνία που υπήρχε ήταν για τους δύο μήνες… η συμφωνία εκπνέει αυτές τις μέρες», είπε.

Σταμάτησαν ήδη στην Πάτρα

την Πάτρα, οι φαρμακοποιοί από σήμερα δεν δίνουν δωρεάν τεστ!

«Στα φαρμακεία έχει παρθεί απόφαση ώστε 19 Ιουνίου να σταματήσει η διάθεση των self tests στους πολίτες. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνώστες, όμως εκείνη την ημέρα σταματά η διάθεση τους». Συμπλήρωσε ότι η συμφωνία που είχε υπογράψει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Υπουργείο Υγείας ήταν μέχρι τις 6 Ιουνίου: «Κανονικά έπρεπε ήδη να έχουμε σταματήσει τη διάθεση τους». «Η Ελλάδα έχει αγοράσει 30 εκ. τεστ, τα οποία τελειώνουν πλέον. Οπότε σε λίγο καιρό δε θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Από σήμερα θα μοιράζουμε τρία τεστ στους υπαλλήλους ώστε να είναι καλυμμένοι για 3 εβδομάδες, όπως και σε μαθητές. Και μετά δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, πρώτον γιατί δε θα υπάρχουν τεστ και δεύτερον γιατί προχώρα ο εμβολιασμός. Και το λέω αυτό με τη λογική ότι οι εμβολιασμένοι δεν κάνουν τεστ».

Η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου:

«Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διάθεση των δωρεάν Self tests θα γίνει μέχρι και την 19η Ιουνίου 2021, για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού και ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests. Από την Δευτέρα 7/6/2021 μέχρι και το Σάββατο 12/6 /2021 θα διατεθούν 3 Self tests για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, που θα αφορούν στο διάστημα 7/6 μέχρι 30/6 σύμφωνα με απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργείων.

Επίσης από την Δευτέρα 14/6/2021 έως και το Σάββατο 19/6/2021 θα διατεθούν 3 Self Tests για την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό). Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτούν Self tests και οι μαθητές του Λυκείου ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι μαθητές του Δημοτικού για την λήξη του εκπαιδευτικού έτους».

Χάος στην Πάτρα

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας αποφάσισε να σταματήσει τη διάθεση των δωρεάν self test (θα δοθούν μόνο όσα είναι σε απόθεμα) υποστηρίζοντας ότι «έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εργασιακές τους υποχρεώσεις και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ασχολούμενοι με αλλότριες εργασίες…». Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, καθώς τόσο οι εργαζόμενοι που έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους εμφανίζοντας self test, όσο και πολίτες που πήγαιναν στα φαρμακεία να τα προμηθευτούν, άκουγαν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα. Μάλιστα, υπήρχε κολλημένη και ανακοίνωση που έγραφε: «Από τη Δευτέρα 7/6 σταματά από τα φαρμακεία του ΦΣ Αχαΐας η δωρεάν διάθεση Self Test μέχρι εξαντλήσεως τυχόν αποθεμάτων τους».