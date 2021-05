Υποχρεωτικά self test στον ιδιωτικό τομέα: Προσοχή, “τσουχτερά” πρόστιμα για τους παραβάτες

Υποχρεωτικό για τους εργαζομένους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον το self test και το αποτέλεσμα του πρέπει να δηλώνεται στην “ΕΡΓΑΝΗ”. Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έχει διευρυνθεί η χρήση των self tests, ήδη από την αρχή της περασμένης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα (24/05) όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Τα self tests μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ου προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δύο self tests, ένα για την εβδομάδα της 24ης Μαΐου και ένα για εκείνη από τις 31 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη εβδομάδα, δόθηκε περιθώριο και δεν ήταν υποχρεωτική η διενέργεια του self test έως και 24 ώρες πριν από την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να δηλωθεί μέχρι το πέρας της εβδομάδας. Από την ερχόμενη εβδομάδα (που ξεκινά 31/5) 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας, είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή του self test, όπως και η δήλωση του αποτελέσματος.

Έτσι, το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Η δήλωση του αποτελέσματος πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr στο πεδίο «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Τι γίνεται αν βγει θετικό το αποτέλεσμα του self test

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα βγει θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Μέσα στα επόμενα 24ωρα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του) και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού τεστ πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του «ΕΡΓΑΝΗ» με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

Self tests: Τα πρόστιμα για παραβάτες

«Τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εάν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ.