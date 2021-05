Απόδημος ελληνισμός: Ένα webinar για το Αιγαίο

To Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Βοστώνη σε συνεργασία με το Institute of Eastern Mediterranean Studies at Emmanuel College και με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, έφεραν το Αιγαίο στις ΗΠΑ και ακόμα πιο μακριά, στις 29 Μαΐου 2021 στις 18:00 Ελλάδας (EEST)/ 11:00 Βοστώνης (EDT). Το webinar με τίτλο Discovering the Fascinating Marine World of the Aegean Sea (το οποίο έγινε στα αγγλικά) απευθυνόταν σε νέους όλων των ηλικιών. Κύριο μέρος του webinar αποτέλεσε η προβολή εντυπωσιακού οπτικοακουστικού υλικού από την σπάνια βιοποικιλότητα του Αιγαίου, όπως έχει καταγραφεί κατά τα 24 χρόνια έρευνας και δράσης του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος.

Ακολούθησε συζήτηση για τους παράγοντες που απειλούν τη θαλάσσια ζωή, αλλά και για το πώς ο καθένας μας μπορεί να περιορίσει το αποτύπωμα που προκαλούν οι καθημερινές του συνήθειες στο φυσικό περιβάλλον και τις θάλασσες. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πόσα λίγα γνωρίζουμε την σπάνια βιοποικιλότητα που επιβιώνει έως σήμερα στις θάλασσές μας. Αν δεν γνωρίσουμε τον μοναδικό τους πλούτο, είναι αδύνατον να τις διαχειριστούμε και να τις προστατέψουμε!

Ομιλητές