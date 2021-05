Κόνι Μεταξά – Τάσος Ξιαρχό: «Δεν συνεργάζομαι πλέον μαζί της»

Η σχέση της Κόνι Μεταξά και του Τάσο Ξιαρχό, είχε σχολιαστεί αρκετά, ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που τους ήθελαν ζευγάρι. Η φιλία τους ξεκίνησε από τη στιγμή που οι δυο τους ήταν ζευγάρι στο Just the 2 of Us, και ακολούθησαν συνεργασίες. Κυκλοφόρησαν και τραγούδι μαζί, το οποίο είχε γίνει επιτυχία. Όλα αυτά βρίσκονται στο παρελθόν σύμφωνα με post της soula glamorous, στο οποίο ανέβασε μια συνομιλία κατά την οποία ένας fan ζητά από τον Τάσο Ξιαρχό να πάει στη Eurovision μαζί με την Κόνι.

Ο Τάσος ξεκαθάρισε: «Με την Κόνι δεν συνεργάζομαι πλέον». Πάντως στο TV Έθνος, είχε πει στο παρελθόν ότι θεωρεί την τραγουδίστρια «οικογένειά του». Μάλιστα, ακουγόταν ότι θα συμμετάσχουν ως ντουέτο στη Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο, και εκείνος είχε απαντήσει: «Δεν έχει γίνει πρόταση. Έχουν ακουστεί τα ονόματα μας και έχουν γίνει κάποιες επαφές. Είναι κάτι που θέλουμε πολύ να το κάνουμε».

J2US: Καυτό φιλί αντάλλαξαν Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιάρχο

Μια πολυ καλή παρουσία στη σκηνή είχαν οι Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιάρχος στο “J2US” πέρσι τον Ιούνιο, οι οποίοι πειραματίστηκαν τραγουδώντας κάτι έξω από τα νερά τους. Το διαγωνιζόμενο ζευγάρι τραγούδησε το “Μπαλαμός (Το τραγούδι των γύφτων)”, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς και αρκετά καλά σχόλια από τους κριτές, που έκαναν λόγο για μια σημαντική προσπάθεια.

Η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιάρχος ερμήνευσαν το τραγούδι με έναν αλλιώτικο και δικό τους τρόπο, ενώ στο τέλος αντάλλαξαν και ένα φιλί στη σκηνή που σχολιάστηκε ιδιαίτερα.

Δείτε το βίντεο παρακάτω: