Λευκορωσία αεροπλάνο: Το θρίλερ στην πτήση Αθήνα – Βίλνιους και οι σφοδρές αντιδράσεις

Παγκόσμια κατακραυγή έχει προκαλέσει η πρωτοφανής ενέργεια της Λευκορωσίας να εξαναγκάσει χθες σε προσγείωση στο Μινσκ την πτήση της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους, στην οποία επέβαιναν και 11 Ελληνες, για να συλλάβει έναν αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο. Η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις των χωρών καταδικάζουν την στάση της κυβέρνησης του Αλεξάντερ Λουκασένκο να για την «κρατική αεροπειρατεία», όπως τη χαρακτήρισε και το ελληνικό ΥΠΕΞ, και να εξαναγκάσει σε προσγείωση και μάλιστα υπό την απειλή πολεμικού αεροσκάφους το αεροπλάνο της Ryanair, προκειμένου να συλληφθεί ο δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς. Η πτήση αναχώρησε τελικά μετά από ώρες ταλαιπωρίας, χωρίς τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο, ο οποίος κρατείται από τις αρχές της Λευκορωσίας, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι εκτός του Προτάσεβιτς, άλλα 5 άτομα (όλοι Λευκορώσοι) έμειναν στο Μινσκ και δεν μετέβησαν στο Βίλνιους όταν επετράπη στο αεροσκάφος να απογειωθεί ξανά.

Αεροσκάφος της ιρλανδικής Ryanair, που εκτελούσε απευθείας δρομολόγιο από την Αθήνα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, υποχρεώθηκε από τις Αρχές της Λευκορωσίας σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μινσκ το απόγευμα της Κυριακής. Ο λόγος; Στο αεροσκάφος επέβαινε, μεταξύ άλλων, ο ακτιβιστής δημοσιογράφος Ρόμαν Προτασέβιτς, τον οποίο το καθεστώς Λουκασένκο καταζητούσε με την κατηγορία της «τρομοκρατικής δράσης». Μετά την προσγείωση στο Μινσκ όλοι οι επιβάτες πέρασαν από έκτακτο έλεγχο ασφαλείας, όπου οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 26χρονο δημοσιογράφο. «Θα με εκτελέσουν», ήταν τα τελευταία λόγια αγωνίας του Προτασέβιτς πριν πέσει στα χέρια της αστυνομίας, όπως τα μετέφερε συνεπιβάτης του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη συγκεκριμένη πτήση είχαν επιβιβαστεί από την Αθήνα μυστικοί πράκτορες, οι οποίοι μόλις το αεροσκάφος μπήκε στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας άρχισαν να προκαλούν ένταση, προειδοποιώντας μάλιστα για τοποθέτηση βόμβας στο αεροσκάφος, με προφανή στόχο να το οδηγήσουν σε έκτακτη προσγείωση. Πολεμικό αεροσκάφος της Λευκορωσίας, τύπου MiG-29, απογειώθηκε για να «συνοδεύσει» το πολιτικό αεροσκάφος της Ryanair στο αεροδρόμιο του Μινσκ. Εκεί οι Λευκορώσοι συνέλαβαν τον δημοσιογράφο.

Οπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Προτάσεβιτς βρισκόταν στην Αθήνα ως μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόσφκαγια, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα. Η Τιχανόφσκαγια ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία πέρυσι και έχει ανακηρυχθεί ως «ηγέτιδα της χώρας εν εξορία», κατηγορώντας τον Λουκασένκο για εκτεταμένη νοθεία κατά τις περσινές εκλογές.

«Το καθεστώς ανάγκασε το αεροπλάνο της Ryanair να προσγειωθεί στο Μινσκ για να συλλάβει τον δημοσιογράφο και ακτιβιστή Ραμάν Προτάσεβιτς. Αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή του, έρευνα της ICAO και κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας», έγραψε στο Twitter η Τιχανόφσκαγια. «Το καθεστώς του Λουκασένκο έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών στο αεροπλάνο. Από τώρα, κανένας που πετά πάνω από τη Λευκορωσία δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Χρειάζεται διεθνής αντίδραση!».

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.

Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.

Journalist Roman Protasevich must be released immediately.

EUCO will discuss tomorrow action to take.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021