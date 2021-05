Παπαρίζου κιλά – Eurovision: Σάλος με τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της

Η εκρηκτική Έλενα Παπαρίζου μάγεψε τους πάντες με την εμφάνισή της στον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Η Έλενα Παπαρίζου, στο πλαίσιο του “Rock The Roof”, ενός θεαματικού πάρτι που έγινε σε ταράτσες του Ρότερνταμ αναβίωσε την μεγάλη και μοναδική νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, δεκαέξι χρόνια μετά.

Τολμηρή και σε απίθανη φόρμα, η Έλενα τραγούδησε το My number one και έκανε τους Έλληνες υπερήφανους. Όχι όλους, γιατί κάποιοι βρήκαν μόνο αρνητικά να πουν για την εμφάνισή της όπως “Δεν θα βρίσκεις φόρεμα να σε χωρέσει”, “Συμπαράσταση στους χορευτές που την σήκωσαν” κ.λπ. Φυσικά, οι περισσότεροι ήταν φυσικά με την Έλενα, η οποία ήταν θεά…

this is how it's done #EurovisionGR pic.twitter.com/9HebmvyjZ0

— Μαρινα** (@marinaki78) May 22, 2021