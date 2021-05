Τελεφερίκ Ιταλία – δυστύχημα: Δώδεκα νεκροί, δύο παιδιά σε σοβαρή κατάσταση

Δώδεκα νεκροί είναι ο νέος απολογισμός από την πτώση καμπίνας τελεφερίκ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 13:00, τοπική ώρα, σε περιοχή λίγο έξω από τη λίμνη Ματζιόρε, στην βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο παιδιά έχουν τραυματισθεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Τορίνο από τους πυροσβέστες. Όπως όλα δείχνουν, το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ κόπηκε και η καμπίνα έπεσε στο κενό λίγο πριν οι επιβάτες φτάσουν στον προορισμό τους.

Λίγο πριν από την μία το μεσημέρι τοπική ώρα, ξαφνικά, το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ φέρεται να έσπασε και η καμπίνα έπεσε στο κενό. Λόγω των καλών καιρικών συνθηκών στην περιοχή αυτή του Πεδεμόντιου βρίσκονται αρκετοί τουρίστες και το συγκεκριμένο τελεφερίκ μόλις είχε ξαναρχίσει να λειτουργεί.

Στο σημείο του τραγικού συμβάντος έσπευσαν πυροσβέστες και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

#BREAKING: 12 people confirmed dead following cable car accident near Lake Maggiore, emergency personnel in northern Italy's Piedmont says: Tgr Raipic.twitter.com/WATvMVzELv

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 23, 2021