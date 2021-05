Ο αρχαιότερος σπειροειδής γαλαξίας: Νέα σημαντική ανακάλυψη

Τον αρχαιότερο και μακρινότερο γαλαξία με σπειροειδή μορφολογία, δηλαδή παρόμοια με του δικού μας γαλαξία ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε μία ομάδα Ιαπώνων αστρονόμων. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12,4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, μόλις 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά την αρχική «Μεγάλη Έκρηξη» (Big Bang) δημιουργίας του σύμπαντος.

Ο BRI 1335-0417, όπως ονομάστηκε, ανακαλύφθηκε με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής και η μάζα του εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια με εκείνη του δικού μας σπειροειδούς γαλαξία, καθώς ο γαλαξίας βρισκόταν σε φάση έντονης γέννησης άστρων. Η σπειροειδής δομή του εκτείνεται σε απόσταση περίπου 15.000 ετών φωτός από το γαλαξιακό κέντρο του, κάτι που υποδηλώνει ότι έχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του δικού μας γαλαξία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Τακαφούμι Τσουκούι του Πανεπιστημίου Sokendai, «για έναν γαλαξία του πρώιμου σύμπαντος, ο BRI 1335-0417 ήταν ένας γίγαντας».

📡🌀ALMA Discover Most Ancient Spiral Galaxy! Image of the galaxy BRI 1335-0417 at 12.4 billion years ago. ALMA detected emissions from carbon ions in the galaxy. Spiral arms are visible on both sides of the compact, bright area in the galaxy center

⬇️https://t.co/8eEVSdKxEu pic.twitter.com/Bq6Dc5aJYM

— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) May 20, 2021