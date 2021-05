Ισραήλ – Γάζα εκεχειρία: Σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο ρόλος της Αιγύπτου

Θα ήταν νίκη, αν μανούλες δεν έκλαιγαν τα παιδιά τους… Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα τα ξημερώματα. Και οι δύο πλευρές πάντως, έχουν διαμηνύσει πως θα ανταποδώσουν εάν η συμφωνία παραβιαστεί από την άλλη πλευρά. Στη Λωρίδα της Γάζας ακούγονταν πυρά όπλων σε ένδειξη χαράς, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο Ισραήλ δεν ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή, που θεωρητικά βάζει τέλος σε 10 ημέρες πολυαίμακτων εχθροπραξιών. Αρκετοί Παλαιστίνιοι βρήκαν στους δρόμους, ενώ από μεγάφωνα ακούγονταν μηνύματα που χαιρέτιζαν τη «νίκη της αντίστασης επί της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) στη διάρκεια της μάχης το Ξίφος της Ιερουσαλήμ».

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αυτές που αποκάλεσε παραβιάσεις του στην Ιερουσαλήμ και να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των τελευταίων 11 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στα δύο μέρη σήμερα. «Είναι αλήθεια ότι η μάχη τερματίζεται σήμερα αλλά ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι κρατάμε το δάκτυλο στη σκανδάλη και ότι θα μεγεθύνουμε τις δυνατότητες της αντίστασης», είπε ο Έζατ Ελ Ρασίκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στη Ντόχα. Το ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί ακόμη να προστατευθεί το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ και να μην προχωρήσει η αναγκαστική έξωση Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κάτι που ο κ. Ρασίκ χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή».

Αφότου ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, τη 10η Μαΐου, οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα κάνουν λόγο για 232 νεκρούς Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 65 παιδιά και 39 γυναίκες, καθώς και πάνω από 1.900 τραυματίες. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, λογαριάζει πως σκότωσε τουλάχιστον 160 παλαιστίνιους μαχητές στον θύλακα. Στο Ισραήλ καταμετρώνται 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες εξαιτίας των παλαιστινιακών ρουκετών που προκάλεσαν πανικό σε πολλές πόλεις, ιδίως στον νότο, ωθώντας κόσμο να τρέχει στα καταφύγια.

Την ανάφλεξη σήμανε η πρώτη εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς 700 και πλέον Παλαιστίνιους οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προπερασμένης εβδομάδας και την περασμένη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που κατέχει – παράνομα με βάση το διεθνές δίκαιο – το Ισραήλ από το 1967. Αφορμή των διαδηλώσεων ήταν η απειλή αναγκαστικής έξωσης οικογενειών Παλαιστινίων από τη συνοικία Σέιχ Τζάρα προς όφελος ισραηλινών εποίκων.

Το συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε χθες το βράδυ με θέμα την εκεχειρία. Μετά από περίπου τρεις ώρες το συμβούλιο ολοκληρώθηκε, εγκρίνοντας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε αρχικά ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έχει εγκρίνει ομόφωνα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σε δήλωση ανέφερε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν να «αποδεχθούν την αιγυπτιακή πρωτοβουλία για αμοιβαία εκεχειρία χωρίς όρους, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε ώρα που θα καθοριστεί αργότερα». Η Χαμάς επιβεβαίωσε την συμφωνία λίγο μετά. Οπως μετέδωσε το Reuters, αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαιώνει ότι μια «αμοιβαία και ταυτόχρονη» ανακωχή με το Ισραήλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 2 μ.μ.

Λίγο νωρίτερα, ο ανταποκριτής του BBC, Ρούσντι Αμπού Αλούφ, είχε μεταφέρει το κλίμα από τη Γάζα. «Οι τελευταίες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός είναι συνήθως οι πιο επικίνδυνες, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις του και οι παλαιστινιακές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν. Κάθε πλευρά θέλει να πει ότι πυροβολήσαμε την τελευταία σφαίρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης, η Αίγυπτος ήταν εκείνη που έκανε πρόταση για την εκεχειρία, η οποία θα είναι «αμοιβαία και άνευ όρων». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το συμβούλιο ασφαλείας, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε ομόφωνα την εκεχειρία στη βάση αυτού που ένας αξιωματούχος αποκάλεσε «ηρεμία έναντι ηρεμίας». Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, που είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν, μίλησε και με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η επίτευξη εκεχειρίας.

Η Αίγυπτος θα στείλει δύο αντιπροσωπείες, μία στο Τελ Αβίβ και άλλη μία στα Παλαιστινιακά Εδάφη, που θα αναλάβουν να επιτηρούν την τήρηση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε απόψε μεταξύ του Ισραήλ και των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, όπως ανέφεραν αιγυπτιακές διπλωματικές πηγές. Οι δύο αντιπροσωπείες θα επιτηρούν την εφαρμογή της εκεχειρίας και τη διαδικασία για τη διατήρηση σταθερών συνθηκών σε μόνιμη βάση, ανέφεραν οι πηγές αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνοντας ότι η Αίγυπτος ήταν εκείνη που διαπραγματεύτηκε την «ταυτόχρονη και αμοιβαία» εκεχειρία.

Περίπου 90 λεπτά προτού θεωρητικά τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έκαναν ακόμη λόγο για σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους πόλεων του νότιου Ισραήλ να πάνε στα καταφύγια εξαιτίας εισερχομένων παλαιστινιακών ρουκετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε πει χθες λίγο πριν την επισημοποίηση της εκεχειρίας ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προσφέρει «αληθινή ευκαιρία» να υπάρξει πρόοδος προς την ειρήνη. «Είμαι πεπεισμένος ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί αξίζουν, τόσο οι μεν όσο και οι δε, να ζουν με ασφάλεια και να χαρούν ένα νέο επίπεδο ελευθερίας, ευημερίας και δημοκρατίας», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο. «Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει τις διακριτικές αλλά αποφασιστικές διπλωματικές προσπάθειες για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό», συνέχισε. «Είμαι πεπεισμένος πως μας παρουσιάζεται αληθινή ευκαιρία να προχωρήσουμε και δεσμεύομαι να εργαστώ ως προς αυτό», ανέφερε ακόμη.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου εξήρε τον ρόλο της Αιγύπτου, περιφερειακής δύναμης που διατηρεί σχέσεις τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τη Χαμάς, την ισλαμιστική παράταξη στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας. «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο (σ.σ. της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ) αλ Σίσι και στους ανώτερους αιγύπτιους αξιωματούχους οι οποίοι διαδραμάτισαν απόλυτα κρίσιμο ρόλο» για να συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός, είπε. Ο κ. Μπάιντεν υποσχέθηκε στο διάγγελμά του ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα βοηθήσει το Ισραήλ να ανεφοδιάσει με πυρομαχικά το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος, που έχει αναχαιτίσει μεγάλο μέρος των παλαιστινιακών ρουκετών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Αντονι Μπλίνκεν, θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή «τις προσεχείς ημέρες», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μερικές ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από ένδεκα ημέρες πολυαίμακτων εχθροπραξιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του, ο κ. Μπλίνκεν σχεδιάζει να συναντηθεί στην περιοδεία του με «τον ισραηλινό, τον παλαιστίνιο» ομόλογό του καθώς και με αξιωματούχους άλλων «χωρών της περιφέρειας», προκειμένου «να εργαστούν μαζί για την οικοδόμηση καλύτερου μέλλοντος για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστινίους». Ο κ. Μπλίνκεν ενημέρωσε σχετικά τον ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι στη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνδιάλεξης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο χαιρέτισε χθες Πέμπτη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που εγκρίθηκε από το Ισραήλ και τη Χαμάς με μεσολάβηση της Αιγύπτου, καλώντας τα μέρη να την καταστήσουν «διαρκή». «Όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για να γίνει η κατάπαυση του πυρός διαρκής», προκειμένου «να τερματιστεί ο απαράδεκτος κύκλος βίας και απωλειών των ζωών αμάχων», υπογράμμισε μέσω Twitter ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, προσθέτοντας πως το Λονδίνο υποστηρίζει «τις προσπάθειες για να επιτευχθεί ειρήνη».

