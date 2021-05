Κρυπτονομίσματα πτώση: Τι συμβαίνει με το bitcoin, κατά των συναλλαγών η Κίνα

Η τιμή του Bitcoin έπεσε μετά την ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών της Κίνας, για τον περιορισμό των κρυπτονομισμάτων. Η πτώση είναι μεγαλύτερη του 35%, με την αξία του να κυμαίνεται πλέον στα $30.000, εξαφανίζοντας περισσότερα από 500 δισ. δολάρια από την αγορά σε χρόνο ρεκόρ. Η αξία αγοράς τους τον Ιανουάριο ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes, η τιμή του Bitcoin ξεκίνησε τον Μάιο στα 60.000 $, αλλά τώρα έχει μειωθεί κάτω από τα 40.000 δολάρια. Η Κίνα έδωσε εντολή στις τράπεζες να μην διευκολύνουν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, ενώ προειδοποίησε επίσης τους επενδυτές να αποφύγουν τις κερδοσκοπικές συναλλαγές.

Η τιμή των πέντε πρώτων κρυπτονομισμάτων – Ethereum, BNance, BNB, Cardano και Dogecoin – «μειώθηκαν με διψήφια ποσοστά τις τελευταίες 24 ώρες», με περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια τώρα να αποτελούν παρελθόν για την αγορά κρυπτογράφησης από την περασμένη εβδομάδα. Τον περασμένο Απρίλιο η τιμή του κορυφαίου κρυπτονομίσματος είχε σημειώσει ρεκόρ, κλείνοντας στα 64.900 δολάρια, με την πτώση να ξεκινά μετά την ανακοίνωση της Tesla η οποία απέσυρε τη δυνατότητα αγοράς των αυτοκινήτων της με Bitcoin. Επιπλέον σήμερα τρεις από τις μεγαλύτερους κρατικούς οργανισμούς στο χρηματοπιστωτικό τομέα (National Internet Finance Association of China, China Banking Association & Payment και Clearing Association of China) ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξουν κανένα κρυπτονόμισμα, συστήνωντας στα μέλη τους να μην εξυπηρετούν επιχειρήσεις που «ασχολούνται με κρυπτονομίσματα».

Bitcoin plunges as much as 30% to $30,000 amid broad cryptocurrency sell-off before pulling back https://t.co/RIHl2OfXRq pic.twitter.com/6CVUPtpqFC

— CNBC Now (@CNBCnow) May 19, 2021