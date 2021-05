Ισραήλ – Παλαιστίνη πόλεμος: Συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα ο Νετανιάχου

Αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο. Παρά την συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση, εκείνος αποφάσισε να συνεχίσει. Δήλωσε ότι «εκτιμά βαθιά την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου», αλλά επισήμανε ότι το Ισραήλ προχωρά «για να επαναφέρει την ηρεμία και την ασφάλεια στους πολίτες της χώρας».

Ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά για κατάπαυση πυρός, στο πλαίσιο ενημέρωσης ξένων πρέσβεων στο Ισραήλ. Ακόμα, ανέφερε ότι η χώρα του «έχει εμπλακεί προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικές συγκρούσεις με τη Χαμάς». Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θέτει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Γάζα, και πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα. Η Χαμάς εξαπέλυσε νέο μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες.

Την ίδια ώρα πάντως, αιγυπτιακή πηγή ασφαλείας γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατ’ αρχήν κατάπαυση του πυρός, μετά από παρέμβαση των διαμεσολαβητών, αλλά οι λεπτομέρειες συζητούνταν μυστικά για την αποτροπή κατάρρευσης της συμφωνίας.

“I have just come from the IDF operational command center; it is very impressive. With every passing day we are striking at more of the terrorist organizations’ capabilities, targeting more senior commanders, toppling more terrorist buildings and hitting more weaponry stockpiles. pic.twitter.com/qfZ7NkKo2o

— PM of Israel (@IsraeliPM) May 19, 2021