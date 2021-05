Εμβολιασμένοι ταξίδι: Ανοίγει τα σύνορα η Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνταρακτική είναι η δημοσίευση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην οποία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τα σύνορά της για όλους τους εμβολιασμένους πολίτες τρίτων χωρών. Οι πρεσβευτές των 27 χωρών της Ε.Ε ενέκριναν τη σύσταση αυτή που προτάθηκε από την Κομισιόν, η οποία όμως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η απόφαση αυτή αφορά τους εμβολιασμένους πολίτες, που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εγκεκριμένων εμβολίων, των εταιρειών Pfizer, Moderna και AstraZeneca ή το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Μάλιστα, ικανοποιείται το αίτημα τόσο της ελληνικής όσο και πολλών άλλων κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει από αρχές Μαΐου την απελευθέρωση των μετακινήσεων για εμβολιασμένους, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και πολλοί έκαναν λόγω για προνόμια. Σε κάθε περίπτωση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ε.Ε και Πορτογαλική Προεδρία δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό στις συζητήσεις της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος γύρος των συνομοθετών της ΕΕ με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή εγκαίρως για την καλοκαιρινή περίοδο.

#UPDATE EU member states have agreed that the bloc’s borders should re-open to travellers who have been fully vaccinated against the coronavirus, European sources said pic.twitter.com/YHdGLKGF4s

— AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021