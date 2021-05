PepsiCo ηλεκτρονική απάτη: Προειδοποιεί να μην δώσετε τα στοιχεία σας

Ακόμα μια ηλεκτρονική απάτη έχει αναστατώσει τις τελευταίες μέρες, η οποία αποσκοπεί στην απόσπαση χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε θύματος. Η εταιρεία PepsiCo Hellas Μ. ΑΒΕΕ με ανακοίνωσή της ζητά από το κοινό της να προσέχει με απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με SMS που αποστέλλονται σε τυχαίους συνδρομητές και όχι καταναλωτές για τη δήθεν βράβευσή τους με 950.000 ευρώ από την εταιρία.

Στην ανακοίνωση η εταιρία υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για κακόβουλη απάτη (phising) με σκοπό την απόκτηση κρίσιμων προσωπικών στοιχείων ανυποψίαστων πολιτών με σκοπό την εγκληματική αξιοποίησή τους». Δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα, και επισημαίνει στους λήπτες αυτών των sms να τα αγνοήσουν, να τα διαγράψουν άμεσα από το κινητό τους και να μην δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Η PepsiCo Hellas Μ. ΑΒΕΕ ενημερώνει το κοινό πως «ουδεμία σχέση έχει με την ενέργεια αυτή και πως προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων Αρχών για την διερεύνηση της απάτης».

Εάν έχετε πέσει θύμα εξαπάτησης

Επίσης, παρακαλεί όποιους αντιληφθούν ότι έχουν πέσει θύμα εξαπάτησης, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών: http://portal.astynomia.gr, e-mail: [email protected], τηλέφωνο: 11188).

Η ανάρτηση: «H PepsiCo Hellas, έλαβε γνώση ότι αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά στα οποία αναφέρεται το παρακάτω μήνυμα: ” Your mobile number has been Awarded 950,000 Euros in the 2021 Pepsi Promotional Awards. To receive, contact Dr. Philip via email: [email protected]” . Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από την PepsiCo Hellas. Παρακαλούμε σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο μήνυμα προχωρήστε σε άμεση διαγραφή και μην παρέχετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο, καθώς πρόκειται περί απάτης. Η PepsiCo Hellas έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές για την διερεύνηση της απάτης. Στη διάθεση σας, PepsiCo Hellas»