Δέσποινα Βανδή Instagram: Ποζάρει με το ρούχο της Άννας Βίσση

Η κόντρα της Δέσποινας Βανδής και της Άννας Βίσση, αποτελεί πλέον παρελθόν. Ακόμα και αν υποστήριζες φανατικά μια από τις δυο πλευρές, θα πρέπει να συμβιβαστείς με τις νέες εξελίξεις. Μάλιστα, έχουν έρθει τόσο κοντά που ανταλλάσσουν και ρούχα, κάτι που κανείς μας δεν περίμενε. Η φωτογραφία, που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή, έγινε κατευθείαν viral.

Πόζαρε με το παντελόνι της Άννας Βίσση και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους. «Συγνώμη Άννα Βίσση που σου πήρα το παντελόνι. Πες στο παιδί σου να σου στείλει άλλο. Thank you», έγραψε. Πρόσφατα κιόλας οι δύο τραγουδίστριες, βρέθηκαν στο σπίτι της Άννας Βίσση και απόλαυσαν τον καφέ τους. Επόμενο ήταν να ετοιμάσουν και τα κοινά τους επαγγελματικά σχέδια. Εμείς αναμένουμε με αγωνία να δούμε ποια είναι αυτά, και να τις απολαύσουμε αγκαλιά όπως και στο «Just The 2 Of Us».

Η συνάντηση για τα μελλοντικά τους σχέδια

Συνάντηση για καφέ για τα επόμενα μουσικά τους βήματα είχαν η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος. Οι δύο καταξιωμένες τραγουδίστριες και ο CEO της δισκογραφικής τους εταιρείας συναντήθηκαν το πρωί της Τρίτης, με την Δέσποινα να κάνει την αποκάλυψη, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία.

Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, που έγραψαν μουσική και τηλεοπτική ιστορία με την επί σκηνής συνύπαρξή τους στο «Just The 2 Of Us», ετοιμάζουν κοινές εκπλήξεις, όπως εξάλλου είχε αναφέρει και ο Γιώργος Αρσενάκος σε πρόσφατη συνέντευξή του, στο περιοδικό «Ok!».

«Σίγουρα υπάρχουν σκέψεις όχι μόνο για δισκογραφικό ντουέτο, αλλά και για επί σκηνής μουσική συνύπαρξη. Θέλω να ξέρεις ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους μετά την τηλεοπτική τους συνάντηση. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα γίνει έτσι καθώς και οι δύο είναι επιτυχημένες και χορτασμένες .Να περιμένετε πολλά κοινά μουσικά γεγονότα από τις δύο σούπερ σταρ και την Panik», έχει πει χαρακτηριστικά.