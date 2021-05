Ισραήλ – λωρίδα της Γάζας: Δύο νεκροί από ρουκέτες σε κτίριο στην περιοχή Εσκόλ

Δεν έχουν σταματημό οι εχθροπραξίες και οι αιματηρές συγκρούσεις Ισραήλ – Παλαιστίνης. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συνολικός τραγικός απολογισμός, κάνει λόγο για 12 νεκρούς στο Ισραήλ από την αρχή των αιματηρών επεισοδίων. Μάλιστα, δύο είναι οι νεκροί στο Ισραήλ, μέχρι στιγμής, από πλήγματα ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας. «Ένα μέρος όπου ζουν ξένοι εργάτες επλήγη από ρουκέτα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Υπάρχουν δύο νεκροί, ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση, ένας που φέρει μέτρια τραύματα και τρεις των οποίων τα τραύματα είναι ελαφρά».

Το κτίριο που χτυπήθηκε βρίσκεται στην περιοχή Εσκόλ, κοντά στη Γάζα. Παλαιστίνιοι μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν, μετά από μια διακοπή μερικών ωρών, να εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Χαμάς. Εξάλλου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε τα σύνορα του Ισραήλ με την Ιορδανία, χωρίς πάντως να διευκρινίσουν από πού προερχόταν το αεροσκάφος.

🔴 Direct rocket hit at a new apartment building in Ashdod, southern Israel. #IsraelUnderFire #IsraelUnderAttackpic.twitter.com/GM9810X0HJ

