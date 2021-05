Ινδία κορονοϊός: Πέντε φορές πάνω χρεώνονται οι νεκροφόρες

Ο Άσοκ Κοντάρε, ένας 39χρονος πωλητής λαχανικών στην πόλη Πούνε της δυτικής Ινδίας, είχε ήδη δανειστεί χρήματα για να πληρώσει για τη νοσηλεία της αδελφής του, πριν εκείνη πεθάνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο δύο εβδομάδες αφού προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει την τραγωδία, είχε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που επιδεινώθηκαν με τον θάνατο της αδελφής του.

Ο μοναδικός διαθέσιμος οδηγός νεκροφόρας χρέωσε 5.000 ινδικές ρουπίες (68 δολάρια) για μια διαδρομή 6 χιλιομέτρων στο πιο κοντινό αποτεφρωτήριο –πέντε φορές τη συνηθισμένη τιμή. Όταν ο Κοντάρε έφθασε εκεί, υπήρχε μια μεγάλη ουρά από σορούς και αναμονή άνω της μίας ημέρας. Συμφώνησε να πληρώσει 7.000 ρουπίες για να προχωρήσει πιο μπροστά στη λίστα αναμονής! «Ζω μια τρομερή κατάσταση εδώ και 15 ημέρες», είπε. «Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ ή να φάω κανονικά. Θέλησα αυτό να τελειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και δεν με πείραξε να πληρώσω ένα παράλογο ποσό».

Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού στην Ινδία έχει προκαλέσει ελλείψεις όχι μόνο σε οξυγόνο, φάρμακα και κλίνες νοσοκομείων αλλά και σε ξυλεία για τις νεκρικές πυρές, νεκροφόρες και θέσεις στα αποτεφρωτήρια, με αποτέλεσμα άνθρωποι όπως ο Κοντάρε να αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια ποσά για να αποχαιρετίσουν τους οικείους τους. Η Ινδία ανακοινώνει μακράν τον υψηλότερο στον κόσμο αριθμό νέων ημερήσιων κρουσμάτων και πάνω από 4.000 θανάτους την ημέρα –αριθμοί που σχεδόν σίγουρα είναι χαμηλότεροι από τους πραγματικούς, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι ινδουιστές που αποτελούν πλειονότητα στην Ινδία αποτεφρώνουν τους νεκρούς τους και ο υψηλός αριθμός θανάτων δημιουργεί τεράστιες ουρές αναμονής στα αποτεφρωτήρια και ελλείψεις σε ανθρώπινα χέρια και πρώτες ύλες. «Υπάρχει τεράστια ζήτηση για καύσιμη ξυλεία που χρησιμοποιείται σε νεκρικές πυρές στα αποτεφρωτήρια, αλλά οι προμήθειες δεν επαρκούν», δήλωσε ο Ρόχιτ Παρντέσι, έμπορος καύσιμης ξυλείας στη Σατάρα, στο δυτικό κρατίδιο Μαχαράστρα.

Λόγω του τοπικού lockdown που στόχο έχει να περιορίσει την πανδημία, υπάρχει έλλειψη υλοτόμων ενώ ακόμα και αυτοί που είναι διαθέσιμοι ζητούν υψηλότερη αμοιβή. «Αυτό έχει δημιουργήσει έλλειψη καύσιμης ξυλείας και έχει αυξήσει τις τιμές», δήλωσε ο Παρντέσι. Η τιμή λιανικής για καύσιμη ξυλείας έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% και έχει υπερδιπλασιαστεί σε κάποιες περιοχές, είπε άλλος έμπορος ξυλείας στην ίδια πόλη.

Στο κρατίδιο της Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, ο 24χρονος Μουκούλ Τσαουντάρι αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα μετά τον θάνατο της μητέρας του στην πρωτεύουσα Λακνάου. Ο οδηγός του ασθενοφόρου που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο για 5.000 ρουπίες, χρέωσε ακόμα περισσότερα για να τη μεταφέρει στο αποτεφρωτήριο. «Έπρεπε να παρακαλέσουμε για να μην μας χρεώσει παραπάνω», δήλωσε ο Τσαουντάρι.

Η καύσιμη ξυλεία για την αποτέφρωση κόστισε δύο φορές περισσότερο από την κανονική τιμή, ενώ ο ιερέας που ηγήθηκε της νεκρώσιμης τελετής χρέωσε την οικογένεια 5.000 ρουπίες –δύο με πέντε φορές το συνηθισμένο ποσό. Ο Ροχτι Τζανγκάμ, ινδουιστής ιερέας στη Σατάρα, είπε ότι πολλοί ιερείς αρνούνται να μπουν στα αποτεφρωτήρια γιατί φοβούνται, ενώ αυτοί που είναι πρόθυμοι να το κάνουν χρεώνουν παραπάνω. «Είναι πολύ δύσκολο να ηγηθείς μιας νεκρώσιμης τελετής για κάποιον που πέθανε από κορονοϊό», είπε. «Εάν το ζητήσει κάποιος, το κάνω, αλλά χρεώνω περισσότερα καθώς παίρνω το ρίσκο». Ο ίδιος αρνήθηκε πάντως να πει πόσο χρεώνει.

Indian Army distributed and pasted COVID awareness pamphlets with directions given by the government on COVID and measures to be taken by the population to prevent infection and spread of COVID at Villages Nalusa, Nurkhan and Gingle.#COVID19#WearMaskSaveLife #WashHands pic.twitter.com/LciR7DJYYi

— mirkakashmir (@mirkakashmir) May 14, 2021