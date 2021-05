Χάρτης ECDC Ελλάδα: Κάτω από το 4% ο δείκτης θετικότητας

Πράσινη είναι για τέταρτη εβδομάδα η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον δείκτη θετικότητας, σύμφωνα με τους νέους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), που αποτυπώνουν σε εβδομαδιαία βάση την επιδημιολογική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ & EOX. Σύμφωνα με το ECDC και αυτή την εβδομάδα ο δείκτης θετικότητας στην χώρα μας διατηρεί ποσοστό κάτω από το 4%. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο ελέγχων, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο “βαθύ πράσινο”, καθώς διενεργεί περισσότερα από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

