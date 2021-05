“All you want is Greece”: Η νέα εντυπωσιακή καμπάνια του ΕΟΤ

"All you want is Greece": Με νέα βίντεο και σλόγκαν το "All you want is Greece" ο ΕΟΤ καλεί τους τουρίστες στην χώρα μας.

Παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η καμπάνια του ΕΟΤ για την τουριστική σεζόν του 2021. Στα βίντεο που δημιούργησε ο ΕΟΤ με σλόγκαν «All you want is Greece» υπάρχουν διαφορετικά σκετσάκια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάφορα ζευγάρια που αναρωτιούνται «πού θα βρω ηρεμία» και η απάντηση είναι φυσικά η Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι όλα τα βίντεο, με στόχο να δείξουν τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, ό,τι και αν ζητάει κάποιος τουρίστας. Οι παραλίες, η ηρεμία, το φαγητό, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αξιοθέατα, ακόμα και ένα… φυσικό μαύρισμα είναι ανάμεσα σε αυτά που ζητούν οι «πρωταγωνιστές» των βίντεο του ΕΟΤ για τον ελληνικό τουρισμό. Η καμπάνια του ΕΟΤ για τον τουρισμό All you want is Greece Εντυπωσιακά τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τον ΕΟΤ για την τουριστική σεζόν: