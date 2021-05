Μπαλκόνι καταρρέει: Ένα σοκαριστικό βίντεο

Την στιγμή που ένα μπαλκόνι παραθαλάσσιου σπιτιού γεμάτο με κόσμο στο Μαλιμπού, κατέρρευσε, αφήνοντας δύο σοβαρά τραυματίες, κατέγραψε κάμερα. Το σπίτι είχε νοικιαστεί μέσω του Vrbo για το Σαββατοκύριακο και είχε χωρητικότητα 6 ατόμων, αλλά όπως είπε ο ιδιοκτήτης, πάνω από 30 άτομα εμφανίστηκαν τελικά. Το βίντεο δείχνει την στιγμή που περίπου 15 άτομα έπεσαν από ύψος 3 έως 4,5 μέτρα περίπου στις 5:30 μ.μ. το Σάββατο, τραυματίζοντας 10. Δεν ήταν σαφές ποιος θα είναι υπεύθυνος για το περιστατικό, αλλά σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μπαλκόνι είχε περισσότερο κόσμο από όσο μπορούσε να φιλοξενήσει.

Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι νοίκιασε το ακίνητο με την προϋπόθεση ότι δεν θα ήταν περισσότερα από 6 άτομα κάθε φορά. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο KCLA: «Ακούσαμε ένα κρακ και είδα κυριολεκτικά τους καλύτερους φίλους μου και την κοπέλα μου να πέφτουν από ύψος 4,5 μέτρων στα βράχια. Το μπαλκόνι κατέρρευσε. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Απλά διασκεδάζαμε, επρόκειτο για ένα πάρτι γενεθλίων, ήμασταν στην πίσω βεράντα. Υπήρχαν πιθανότατα πάνω από 10 άτομα στο μπαλκόνι». Τέσσερις καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με μέτρια έως σοβαρά τραύματα και πέντε έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στην εξοχική κατοικία.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε ότι έμαθε για το πάρτι όταν τσέκαρε τις κάμερες παρακολούθησης, μετά από τηλεφώνημα ενός γείτονα ότι είδε δεκάδες άτομα να εισέρχονται στην κατοικία. Στη συνέχεια, κάλεσε επανειλημμένα τους ενοικιαστές για 3 ώρες, ζητώντας τους να μειώσουν τον αριθμό των καλεσμένων ή να φύγουν από την ιδιοκτησία, αλλά αρνήθηκαν.

