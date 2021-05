Ερντογάν – Ισραήλ: Η Τουρκία καλεί σε ξεσηκωμό

Ενώ στη Μέση Ανατολή μυρίζει μπαρούτι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύεται το χάος και τους εκατοντάδες τραυματίες κάνοντας λόγο για ισραηλινή «τρομοκρατία» στην Ιερουσαλήμ, μετά τις νέες βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν σήμερα στην Πλατεία των Τεμενών. Σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, και τον αρχηγό της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που «πλήττουν τη συνείδηση όλης της ανθρωπότητας, όχι μόνο των μουσουλμάνων, καθώς και τις διώξεις σε βάρος των Παλαιστίνιων», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να κινητοποιήσει όλον τον κόσμο, ιδίως τον ισλαμικό κόσμο, για να σταματήσει «την ισραηλινή τρομοκρατία και την κατοχή», πρόσθεσε. Θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τον παλαιστινιακό αγώνα, θα σταθεί στο πλευρό των «Παλαιστίνιων αδελφών» και «θα προστατεύσει την τιμή της Ιερουσαλήμ».

Υπενθυμίζεται ότι, πριν κάποιες ώρες ο Ερντογάν είχε πει για το Ισραήλ πως πρόκειται για ένα κράτος «στυγνής τρομοκρατίας», που «επιτίθεται με άγριο και ανήθικο τρόπο στους μουσουλμάνους στην Ιερουσαλήμ». Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει να επιτίθεται στους Παλαιστίνιους της Ιερουσαλήμ και να εμποδίσει τους κατακτητές και τους εποίκους να μπαίνουν στο ιερό Τέμενος» του Αλ Άκσα. «Ο κόσμος πρέπει να δράσει για να μπει τέλος σε αυτήν την ατέρμονη ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον άοπλων πολιτών στην ίδια τους τη γη», πρόσθεσε, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, κάλεσε από την πλευρά του τη διεθνή κοινότητα «να βάλει στη θέση του αυτό το κράτος του απαρτχάιντ». «Απευθύνουμε έκκληση στον μουσουλμανικό κόσμο: είναι καιρός να πούμε στοπ στις δειλές και τυραννικές επιθέσεις του Ισραήλ… Να κάψει η κόλαση τους τυράννους», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.