Know your customer gov.gr: Τέλος η γραφειοκρατία στις συναλλαγές με τις τράπεζες

Τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρεσιών που θα προσφέρει η εφαρμογή Know your Customer παρουσίασε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. Μέσω του Know your Customer οι πολίτες θα μπορούν να επικαιροποιήσουν στοιχεία που χρειάζεται η τράπεζά τους μέσω των μητρώων του Δημοσίου, δίχως να απαιτείται να πάνε σε υποκατάστημα, να καταθέσουν οποιοδήποτε έγχαρτο πιστοποιητικό, ή να υποβληθούν σε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία. Η ενημέρωση γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, εξαλείφοντας άκοπα την ταλαιπωρία που ενέχει η τακτική επικαιροποίηση στοιχείων.

Know your customer gov.gr: «Καταργεί τη γραφειοκρατία – Η τεχνολογία σύμμαχος του πολίτη»

«Η νέα διαδικασία όχι απλά καταργεί τη γραφειοκρατία, αλλά προστατεύει ακόμα πιο αποτελεσματικά τα προσωπικά μας δεδομένα», τόνισε κατά την έναρξη της παρουσίασης ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η δράση αυτή ωστόσο, έχει και ένα έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απλοποιεί το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών, διευκολύνοντας τους πάντες. Τους απλούς καταθέτες, τους επιχειρηματίες, αλλά φυσικά κάνοντας πιο απλή, πιο εύκολη και τη δουλειά των υπαλλήλων των τραπεζών».

«Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα από τα πολλά τα οποία έγιναν μέσα στην πανδημία, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στη νέα εποχή. Και όπως δείχνει εξάλλου και η εμπειρία του gov.gr, το οποίο πριν από λίγο συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής, αλλά όπως απέδειξε και η άρτια ψηφιακή οργάνωση των εμβολιασμών, η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και μέσο ανάπτυξης της οικονομίας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έρχονται… κι άλλα

Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, «βήματα όπως αυτό θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αφορούν ακριβώς τη συνέχιση αυτής της ψηφιακής μετάβασης». Η δράση μάλιστα θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα και σε άλλες δραστηριότητες στις οποίες οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν παρόμοια στοιχεία, όπως πάροχοι τηλεπικοινωνίας και ασφαλιστικοί φορείς.

«Είναι μία σημαντική βελτίωση και σε ό,τι αφορά την περιττή γραφειοκρατία και σε ό,τι αφορά γενικότερα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και τα επόμενα βήματα αφορούν όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Θα εντάξουμε το ΓΕΜΗ στην πορεία για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσία Know your Customer και για τις επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αλλά το πρώτο ισχυρό βήμα έγινε από τις τράπεζες», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Θεωρούμε και εμείς ότι είναι μία σημαντική μεταρρύθμιση, από αυτές που δεν φαίνονται αλλά έχει πολύ μεγάλη ουσία και εξοικονόμηση χρόνου, κόστους, ταλαιπωρίας. Και επίσης εξυπηρετεί τον πολίτη. Είναι, δηλαδή, μία μεταρρύθμιση η οποία θα φανεί», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Στουρνάρας.

Know your customer gov.gr: Τρία βασικά χαρακτηριστικά

«Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν, διευκολύνονται οι τραπεζικές συναλλαγές, περιορίζεται η γραφειοκρατία και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ο Υπουργός ανέπτυξε και τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Know your customer gov.gr: Εξυπηρέτηση με ασφάλεια σε δεδομένα και συναλλαγές

Η σύνδεση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του gov.gr ή μέσω του συστήματος e-banking της εκάστοτε τράπεζας, και επιτρέπει τη μεταφορά στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, εισοδήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας, με προϋπόθεση τη συγκατάθεση του πολίτη.

Η νέα διαδικασία αναβαθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς οι τράπεζες θα λαμβάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, η ηλεκτρονική υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων είναι σαφώς ασφαλέστερη από την προσκόμιση φωτοτυπημένων εγγράφων που συχνά περιέχουν πολύ περισσότερα στοιχεία από τα αναγκαία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δράση Know your Customer αφενός καθιστά τον πολίτη κυρίαρχο των προσωπικών δεδομένων του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εγκρίνει την κοινοποίησή τους στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, και αφετέρου θέτει μία αυστηρή περίμετρο δεδομένων που είναι προσβάσιμα στα πιστωτικά ιδρύματα.