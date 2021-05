Βίκυ Καγιά αποχώρηση GNTM: Αυτές είναι οι πέντε επιλαχούσες για την παρουσίαση του show

Μετά την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από το GNTM 4, έχει προκληθεί ένας χαμός στα social media και η μια φήμη διαδέχεται την άλλη, όσον αφορά την παρουσίαση του ριάλιτι. Η πιο πρόσφατη φήμη που ξέσπασε, ήθελε την Ελευθερία Αραβανή παίρνει τα ηνία της παρουσίασης. Σήμερα, όμως, στην εκπομπή «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου έγινε γνωστό ότι δεν είναι μια, αλλά πέντε οι επιλαχούσες για την αντικατάσταση της Καγιά. Όπως αποκάλυψε η Άννα Ζηρδέλη, αυτές είναι η Ευαγγελία Αραβανή, η Αναστασία Περράκη, η Νάντια Σερλίδου, η Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου και η Αγγελική Τσιώνου. Οι τρεις τελευταίες έχουν κάνει μάλιστα, μεγάλη καριέρα ως μοντέλα στο εξωτερικό.

Η μόνη, μάλιστα, που δεν πήγε στο χθεσινό δοκιμαστικό και το ακύρωσε τελευταία στιγμή ήταν η Ευαγγελία Αραβανή! Η δημοσιογράφος, συνάντησε και τον Γιώργο Καράβα έξω από τον χώρο των δοκιμαστικών, ο οποίος δεν μας έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Τέλος, η Νάντια Σερλίδου εκτός από τη θέση της Βίκυς Καγιά, πέρασε δοκιμαστικό και για coach. Φαίνεται ότι η παραγωγή ψάχνει νέα πρόσωπα, που να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία στην τηλεόραση, τα οποία θα ταυτιστούν με το ριάλιτι.

Καγιά: «Ήταν δύσκολο να το αποχωριστώ»

Η Βίκυ Καγιά, μετά την ανακοίνωση πως αποχωρεί από το GNTM και αναλαμβάνει το Dancing With The Stars, μίλησε Στη φωλιά των Κου Κου και εξήγησε στο πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση. «Είμαι πολύ χαρούμενη. Μιλάμε για μια δημιουργική προσπάθεια, ένα οικογενειακό πρόγραμμα που χαρίζει μόνο χαρά και χαμόγελα. Ανυπομονώ για το νέο μου πόστο. Ξέρω ότι σίγουρα θα πρέπει να χορέψω λίγο. Θα γίνει μια υπερπαραγωγή άλλης εποχής, τα κοστούμια θα γίνουν σε συνεργασία με το BBC, θα είναι ένα υπερθέαμα που όμοιό του δεν θα έχει επαναληφθεί», είπε η Βίκυ Καγιά για το Dancing With the Stars και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο GNTM, λέγοντας:

«Τα συναισθήματα ήταν λίγο περίεργα, γιατί ήταν η χαρά από τη μία και η πολύ μεγάλη συναισθηματική δυσκολία να αφήσω το άλλο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και αποφασίσαμε από κοινού να κάνουμε αυτό γιατί θα έκανε καλό και σε εμένα και στο κανάλι και σε όλους. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση να αποχωριστώ το GNTM, για το οποίο έχω πονέσει, το αγαπάω κι έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Έχω τη λογική ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι το ένστικτό σου και να ξέρεις να σταματάς. Συζητούσαμε για ένα δίμηνο και μέχρι τελευταία στιγμή που υπογράψαμε, δεν ξέραμε ακόμα». «Δεν άφησα πίσω το GNTM, ό,τι χρειαστούν εκεί θα είμαι», τόνισε η Βίκυ Καγιά.