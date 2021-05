16χρονος Παλαιστίνιος νεκρός: Οργή για τον Σαϊντ, σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πραγματικά πυρά του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο 16χρονος Σαϊντ Γιούσεφ Μουχάμαντ Ουντέχ “πέθανε από σοβαρούς τραυματισμούς που προκλήθηκαν από πραγματικά πυρά” που έριξε ο ισραηλινός στρατός στην πόλη Όλντα, κοντά στην Ναμπλούς, τόνισε το παλαιστινιακό υπουργείο. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαίωσε ότι ανέσυρε το πτώμα του νεαρού άνδρα, συμπληρώνοντας ότι ένας ακόμη νεαρός, που τραυματίστηκε από πυρά που δέχθηκε στην πλάτη, νοσηλεύεται. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι εκτοξεύτηκαν βόμβες μολότοφ εναντίον στρατιωτών “κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ρουτίνας” νότια της Ναμπλούς.

A 16-year-old Palestinian, Said Yousef Owda, resident of Owlad village south of Nablus city, was shot dead today by Israeli forces; they shot him with a live bullet direct to his heart! pic.twitter.com/Y69O8NJfBt

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 5, 2021