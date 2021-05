Έλενα Τσαγκρινού – Αρναούτογλου: Καλεσμένη σήμερα στο «The 2Night Show»

Η Έλενα Τσαγκρινού συναντά απόψε στο «The 2Night Show» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, λίγες μέρες πριν αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision.

Η όμορφη και ταλαντούχα ερμηνεύτρια αναφέρεται στον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι «El Diablo», σχολιάζει τις σφοδρές κριτικές που δέχτηκε, εξηγεί το νόημα των επίμαχων στίχων του κομματιού, ενώ αποκαλύπτει πώς θα διεξαχθεί φέτος ο διαγωνισμός της Eurovision, λόγω των συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τον σύντροφό της, για το πρόβλημα υγείας που εκείνος αντιμετώπισε, αλλά και για την απόφασή της να σταθεί βράχος στο πλευρό του. Επίσης, εξηγεί γιατί τελικά ο Mike δεν θα τη συνοδέψει στο Ρότερνταμ. Η Έλενα Τσαγκρινού μάς δίνει μια μικρή γεύση από τη Eurovision, ερμηνεύοντας ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής το «El Diablo».

Έλενα Τσαγκρινού: OtherView, Just The 2 Of Us, The Voice of Greece

Το καλοκαίρι του 2013, επιλέχθηκε σε οντισιόν από το συγκρότημα OtherView (μετά την αποχώρηση της Κρυσταλλίας) για τη θέση της τραγουδίστριας[1] και έτσι υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρία Feelgood Records. Στις 8 Ιανουαρίου 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο τους κομμάτι με τίτλο «What You Want», σε στίχους και μουσική των ίδιων με την Gabriella Ellis. Λίγους μήνες αργότερα, κυκλοφόρησαν το δεύτερο κομμάτι τους, με τίτλο «Ο Γύρος Του Κόσμου», το οποίο ξεπέρασε σε προβολές το πρώτο. Τους στίχους έγραψε ο Βασίλης Κουμεντάκος ενώ η μουσική ήταν επίσης δική του, με συμμετοχή του Δημήτρη Ίσαρη. Παράλληλα, την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, η Έλενα συμμετείχε στο μουσικό show του MEGA, «Just The 2 Of Us» ως coach του Ιβάν Σβιτάιλο.

Τη σεζόν 2016-2017, ήταν παρουσιάστρια των backstage στο talent show του ΣΚΑΙ, The Voice of Greece ενώ σαν συγκρότημα πραγματοποίησαν live εμφανίσεις στο BOX Athens με τις Melisses και τη Josephine.

Το 2017, ως συγκρότημα, ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους από τη Feelgood Records και τη συνεργασία με την Panik Records. Κυκλοφόρησαν μάλιστα δύο κομμάτια με δικούς τους στίχους και μουσική: «Άστο Σε Μένα» και «Τώρα Ή Ποτέ», ενώ εμφανίστηκαν σε δύο βραβεία. Στα Mad Video Music Awards, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάνε Με» σε remix με τον ράπερ Mike αλλά και τα κυπριακά Super Music Awards. Επίσης, συμμετείχαν στο MadWalk – The Fashion Music Project και στο MTN MadWalk Cyprus.

Έλενα Τσαγκρινού: Το ξεκίνημα της σόλο καριέρας

Μετά την αποχώρηση της από τους OtherView, ξεκίνησε τις προετοιμασίες του πρώτου της προσωπικού album, ενώ τον Ιούνιο του 2018, εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards ερμηνεύοντας σε remix το κομμάτι του Πάνου Κιάμου «Θέλω Να Σε Ξαναδώ» μαζί με τον Bo. Παράλληλα, ξεκίνησε εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο Fantasia Live με τους Κωνσταντίνο Αργυρό και Νίνο.

Την 1η Ιουλίου 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο κομμάτι, με τίτλο «Πάμε Απ’ Την Αρχή», το οποίο λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και σε αγγλική εκδοχή, ως «Summer Romance». Τους στίχους έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης ενώ τη μουσική ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στις 23 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, κυκλοφόρησε το δεύτερο της σόλο κομμάτι, με τίτλο «Παράδεισος», σε στίχους & μουσική των Arcade. Στις 6 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε μαζί με τους Ηλία Βρεττό, Γιώργο Καρτέλια, Ελίνα Παπίλα, Bo, REC, OGE και τον ραδιοφωνικό σταθμό 104,8fm Χαλκίδας, το τραγούδι «Έλα την πρωτοχρονιά», με στόχο να ενισχύσουν οικονομικά την κιβωτό του κόσμου.

Τη χειμερινή σεζόν 2018-2019 έκανε live εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο Fantasia Live με τους Κωνσταντίνο Αργυρό, Demy, 719 The Band, Andromache και Γιώργο Λιβάνη.

Τον Απρίλιο του 2019, συμμετείχε στο MadWalk – The Fashion Music Project, ερμηνεύοντας με τον Δάκη το κομμάτι «Τσάι Με Λεμόνι».

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards ερμηνεύοντας το κομμάτι «Σαν Λάβα» με τον OGE.

Στις 2 Νοεμβρίου 2019 κυκλοφόρησε το τρίτο της σόλο τραγούδι, με τίτλο «Λόγια» σε στίχους-μουσική Λεωνίδα Σώζου. Επίσης, τον ίδιο μήνα ξεκίνησε live εμφανίσεις στο BOX Athens με τους Melisses, Τάμτα & Matina Zara για τη σεζόν 2019-2020. Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησε το τέταρτο της σόλο τραγούδι με τίτλο «Amore» και μια συνεργασία με τον Mike, με τίτλο «Πάρε Με Αγκαλιά». Επίσης, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Posidonio Music Hall με τους Πάνο Κιάμο, Αναστάσιο Ράμμο και Τάνια Καρρά.

Έλενα Τσαγκρινού: «Έχω λάβει μήνυμα από τον El Diablo… Είχα ανατριχιάσει»

Για την συμμετοχή της στο 65o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με τα χρώματα της Κύπρου αλλά και για το ιδιαίτερο μήνυμα που έλαβε, μίλησε η Έλενα Τσαγκρινού στο Down Town. «Ψυχολογικά μπαίνω στο διαγωνιστικό κομμάτι. Σκέφτομαι πλέον λίγο παραπάνω ότι θέλω μια πολύ καλή θέση. Είναι δύσκολη περίοδος γιατί έχεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κράτησα όμως μια συμβουλή που μου έδωσε η Ελένη Φουρέιρα. Μου είπε να είμαι ο εαυτός μου και να το ευχαριστηθώ. Ακούγεται απλό αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθώ να το ευχαριστηθώ και να περνάω καλά.

Το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό και καθημερινό, χωρίς ρεπό. Ξυπνάω σχετικά νωρίς για εμένα, γύρω στις 10 το πρωί. Ακολουθούν κάθε μέρα συνεντεύξεις για το promo του κομματιού, μετά fittings με τη Σήλια Κρηθαριώτη που με θα ντύσει στη σκηνή – πραγματικά μιλάμε για πολύωρες πρόβες του ρούχου και μετά συνεχίζω με πεντάωρες πρόβες με τη χορογράφο μου. Ενδιάμεσα τρώω ό,τι έχω ετοιμάσει σε ταπεράκια από το πρωί.

Είναι σαν να με ωριμάζει κάπως αυτή η διαδικασία. Αρχικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να διασκεδάζω στο έπακρο αυτό που κάνω γιατί είναι μόνο μια στιγμή και πρέπει να ζούμε το τώρα. Έτσι πορεύομαι τώρα, σε αυτό το mood. Θέλω να χαρώ την κάθε στιγμή.

Έλενα Τσαγκρινού:”Έχω πει στους φίλους μου το βράδυ της Eurovision να με παίρνουν συνεχώς με βιντεοκλήση”

Είναι κρίμα που θα είμαστε περιορισμένοι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά έχουμε αποφασίσει ακόμη και σε αυτό να περάσουμε τέλεια. Δεν θα μπορούμε να βγούμε εκτός ξενοδοχείου και εκτός του χώρου που θα γίνει ο διαγωνισμός. Έχω πει στους φίλους μου το βράδυ της Eurovision να με παίρνουν συνεχώς με βιντεοκλήση, να τους βλέπω, να παίρνω ενέργεια για να βγω ακόμη καλύτερη. Βέβαια, έχουμε και τους eurofans που είναι παντού και σου στέλνουν ενέργεια από τώρα μέσα από τα social media.

Το act μου δεν θα μείνει απαρατήρητο. Να φτιάξετε tacos με chili εκείνο το βράδυ γιατί θα είναι πολύ καυτό. Εξάλλου ο στίχος του τραγουδιού λέει: «All this spicy melts my icy». Έχω λάβει μήνυμα από τον El Diablo. Το εννοώ. Το τραγούδι μου το έχουν γράψει τέσσερις τρομεροί παραγωγοί. Μια από αυτούς, η Oxa, είχε σχέση με ένα αγόρι. Αυτό το αγόρι λοιπόν μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και μου είπε “Eγώ ήμουν ο El Diablo. Χαίρομαι που θα πεις αυτό το τραγούδι, να ξέρεις ότι έχει γραφτεί για εμένα“. Είχα τρελαθεί, είχα ανατριχιάσει.

Έχω μια τεράστια προβολή που δεν είχα συνηθίσει. Μου φαίνεται τεράστιο που ξαφνικά οι άνθρωποι από όλο τον πλανήτη που βλέπουν Eurovision με γνωρίζουν, μου στέλνουν μηνύματα, βλέπουν τα τραγούδια μου. Με φοβίζει και λίγο αυτό να σου πω την αλήθεια. Πριν από δύο – τρία χρόνια δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Το κομμάτι του άγχους τώρα ήταν κάποτε μεγάλο θέμα για εμένα. Ήμουν απίστευτα αγχώδης. Μια μέρα, το σταμάτησα από μόνη μου. Είπα φτάνει. Φαντάζεσαι τώρα να διάβαζα ό,τι έγραφαν για το τραγούδι μου, να έψαχνα τα στοιχήματα και όλα αυτά;»