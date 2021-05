Ελληνοτουρκικά νέα – Εξοπλιστικά: Η Ελλάδα αρχίζει και… τρομάζει την Τουρκία

Από την πρώτη στιγμή που οι γείτονες άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους, η ελληνική πλευρά έβαλε μπροστά το σχέδιο ενίσχυσης των εξοπλιστικών συστημάτων της χώρας. Οι εντάσεις στον Έβρο, στο Αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο, που κινητοποιούν ΕΕ και ΗΠΑ (με τους περισσότερους να μένουν στα λόγια), δεν άφησαν περιθώρια στη κυβέρνηση. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος. Η Ελλάδα, θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή με όποιο κόστος. Πρώτο βήμα τα Rafale, που εξόργισαν την Τουρκία όσο ίσως τίποτε άλλο. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αλλάζει άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, ικανοποιεί πάγιες επιχειρησιακές απαιτήσεις για ένα σύγχρονο δικινητήριο μαχητικό, με μεγάλη ακτίνα δράσης, μεταφοράς οπλικού φορτίου και τελευταίας γενιάς αισθητήρες και ηλεκτρονικά που δίνουν σαφές πλεονέκτημα στην ελληνοτουρκική διαμάχη.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «τρέχει» και δύο πολύ σημαντικά προγράμματα που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα ελληνικά «φτερά» προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες. Πρόκειται για την αναβάθμιση των 84 F-16 block 52+ και F-16 block 52+ Advance σε Viper, που σημαίνει ό,τι πιο εκσυγχρονισμένο σε F-16 παγκοσμίως. Το πρωτότυπο αεροσκάφος ολοκλήρωσε τις βασικές τροποποιήσεις στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin προχωρά στον πλήρη εκσυγχρονισμό του μαχητικού, την ώρα που στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει η μετατροπή και των υπόλοιπων 83, με την ΕΑΒ να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις ΗΠΑ ώστε οι τροποποιήσεις να γίνονται παράλληλα.

Τη στιγμή που τα κορυφαία 84 F-16 Viper ετοιμάζονται και οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι σε Rafale εκπαιδεύονται στη Γαλλία πάνω στο νέο ελληνικό υπερόπλο, οι ΗΠΑ έχουν βάλει για τα καλά την Ελλάδα στο «παιχνίδι» των καλύτερων αεροσκαφών 5ης γενιάς παγκοσμίως, των F-35. Ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε μετά την άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» ότι οι ΗΠΑ αναμένουν να βάλουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα των F-35. Την Δευτέρα του Πάσχα η Σάρα Γουάιτ, Senior Research Analyst στο Lexington Institute με άρθρο στο National Interest, το οποίο φέρει τον τίτλο «Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται το stealth μαχητικό F-35».

Όπως σημειώνει η αναλύτρια, οι εξελίξεις με την Τουρκία ως προς τη θέση και τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ σημαίνουν ότι «η Ελλάδα είναι πρακτικά η νότια πτέρυγα της Συμμαχίας». «Εξαιτίας της κάπως υπερμεγέθους φύσης του ρόλου αυτού για μια μικρή χώρα, η Ελλάδα χρειάζεται ένα μαχητικό με μεγαλύτερη επιβιωσιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών κινήσεων από τη Ρωσία και την Τουρκία. Ένα τέτοιο πολεμικό αεροσκάφος θα είναι η άγκυρα της συμμαχικής αεροπορικής ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό καθιστά σχετικά εύκολη την απόφαση πώλησης του stealth μαχητικού F-35 στην Ελλάδα» γράφει σχετικά.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα ελληνικά εξοπλιστικά, και συγκεκριμένα στην αγορά των γαλλικών Rafale και την αναβάθμιση των ελληνικών F-16, καθώς και στις ελληνικές προθέσεις για αγορά του F-35. «Μέρος της ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ ήταν η διασφάλιση της αποτροπής μιας σύγκρουσης στην ανατολική Μεσόγειο και η εστίαση της προσοχής τους στην αποτροπή ενός κοινού αντιπάλου, της Ρωσίας. Μα η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή- η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ αποδείχτηκε λύση- τσιρότο για μια αντιπαλότητα με βαθιές ρίζες» σημειώνεται σχετικά.

«Εξακολουθεί να είναι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να εμποδιστεί ο πρόεδρός της να αποστατήσει και να τρέξει στην αγκαλιά της Ρωσίας, της Κίνας ή του Ιράν. Ακόμα και μετά την αγορά των S-400, η Τουρκία συνέχισε να συγκρούεται με την Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες, καθώς και την κυριαρχία στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει πως, από άποψης προστασίας του μεσογειακού θεάτρου του ΝΑΤΟ από τη ρωσική επιθετικότητα, η Τουρκία είναι non starter.

Η Ελλάδα με βοήθεια από την Ιταλία και πιθανώς τη Ρουμανία, πιέζεται να καλύψει το κενό που αφήνει η Τουρκία. Η απόκτηση του F-35 είναι κρίσιμης σημασίας για την Ελλάδα λόγω της δυνατότητας του μαχητικού να αποφεύγει τον εντοπισμό από τα ρωσικά ραντάρ ενώ συλλέγει πληροφορίες. Ίσως ακόμα πιο σημαντικό σε αυτό το θέατρο είναι το ότι, χωρίς το F-35, η Τουρκία έχει μόνο μια γερασμένη δύναμη F-16» σημειώνει η αναλύτρια.

Η Ελλάδα έχει ζητήσει από την κατασκευάστρια εταιρεία ολοκληρωμένη μελέτη για το πώς μια πολεμική μοίρα μαχητικών (18 αεροσκάφη) 5ης γενιάς θα «κουμπώσει» στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Αναμφισβήτητα, μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα στην Πολεμική μας Αεροπορία, ιδιαίτερα δε από τη στιγμή που η Τουρκία δεν πρόκειται να λάβει τα F-35 που έχει παραγγείλει, ως συνέπεια της προμήθειας του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S400.

Ο επικεφαλής της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, SSB, ο Ismail Demir, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η Τουρκία κάνει διαρθρωτικές βελτιώσεις για να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των παλαιότερων F-16, και συγκεκριμένα όσων περιλαμβάνονται στην έκδοση 30 που άρχισε να λαμβάνει για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Demir έγραψε στο Twitter ότι αυτές οι δομικές αναβαθμίσεις θα επεκτείνουν ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής των αεροσκαφών αυτών από 8.000 ώρες πτήσης σε 12.000. Είπε επίσης ότι το πρότζεκτ θα περιλαμβάνει “την αναθεώρηση 1.200 έως 1.500 δομικών εξαρτημάτων ανά αεροσκάφος”.

Η τουρκική πολεμική αεροπορία διαθέτει πάνω από 200 F-16, από τις εκδόσεις Block 30 έως τις πιο σύγχρονες Block 50. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος χρήστης F-16 στον πλανήτη πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και μία από τις πέντε χώρες εκτός από τις ΗΠΑ που κατασκευάζει στη χώρα της τμήματα αυτού του εμβληματικού μαχητικού αεροσκάφους.

Ωστόσο, οι σοβαρές ελλείψεις προμηθειών θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Τουρκία παρά να διατηρήσει αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη για πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματίσει.

Ensuring the NATO alliance has the latest weapons technology is vital to protecting against both adversaries and frienemies, Sarah White writes. https://t.co/qB6E0yibyP

— National Interest (@TheNatlInterest) May 3, 2021