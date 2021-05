Άνοιγμα τουρισμού 15 Μαΐου: Οι Financial Times εκθειάζουν τις ενέργειες της κυβέρνησης

Οι Financial Times με δημοσίευμά τους εκθειάζουν τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για να εκκινήσει την τουριστική της βιομηχανία, ενώ θεωρούν την Ελλάδα από τις πλέον «ανοικτές» χώρες της Ευρώπης, εν όψει του ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαΐου. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, τις τελευταίες ημέρες μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα κάτοικοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνη προϋπόθεση η προσκόμιση αρνητικού τεστ κορωνοϊού ή ο πλήρης εμβολιασμός και με τις δύο δόσεις. Πέρα από την Ελλάδα, οι Financial Times εξαίρουν και τις αντίστοιχες προσπάθειες άλλων χωρών όπως το Ισραήλ, η Μάλτα, το Γιβραλτάρ, η Ισλανδία, οι Σεϋχέλλες και οι Μαλβίδες, αλλά και επιμέρους περιοχών όπως η Αλάσκα και η Μαδέιρα.

Σημειώνεται στο δημοσίευμα ότι «τουρίστες από τον υπόλοιπο κόσμο θα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ελλάδα από τις 15 Μαΐου», αναφερόμενο στην απόφαση κατάργησης της υποχρεωτικής καραντίνας για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Συγχρόνως οι Financial Times κάνουν ειδική αναφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα η εμβολιαστική προτεραιοποίηση όσων εργάζονται στον τουριστικό κλάδο.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στο δημοσίευμα και στην εκστρατεία εμβολιασμού όλων των κατοίκων των μικρών νησιών, τα οποία προφανώς είναι εξαρτώμενα από τον τουρισμό. Επισημαίνεται μάλιστα ότι «οι εμβολιασμοί των νησιών έως 1.000 κατοίκων έχουν ολοκληρωθεί εντός Απριλίου, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια και για τα μεγαλύτερα νησιά». Τέλος, αναφέρεται ότι το ελληνικό σχέδιο «φαίνεται ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών», παραπέμποντας στις αποφάσεις αεροπορικών εταιρειών όπως οι Delta και Ryanair να εκκινήσουν άμεσα τις πτήσεις προς την Ελλάδα.