Εστίαση άνοιγμα 3 Μαΐου – μέτρα: Αντίστροφη μέτρηση, τι ισχύει για πελάτες και προσωπικό

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το άνοιγμα της εστίασης. Αύριο οι επιχειρηματίες θα ξαναδούν ανοιχτά τα μαγαζιά τους μετά από σχεδόν 7 μήνες και ο κόσμος θα μπορεί πλέον να νιώσει μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργούν μόνο σε υπαίθριους χώρους, χωρίς μουσική και με ωράριο λειτουργίας έως τις 22:45, προβλέπει μεταξύ άλλων η ΚΥΑ. Υπενθυμίζεται ότι για τη μετάβασή τους σε επιχείρηση εστίασης οι πολίτες πρέπει να στέλνουν SMS με τον κωδικό 6 στο 13033.

Σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης- π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering (πλην φοιτητικών εστιατορίων)- είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Από τη Δευτέρα θα ανοίξουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα όποια παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, με τις εξής προϋποθέσεις:

-αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,

-φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,

-μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους

Επίσης, τα μέτρα προβλέπουν:

-Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

-Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

-Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι

-Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής

-Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

-Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45

Οι υπηρεσίες take away, delivery και drive through επιτρέπονται και μετά το πέρας της λειτουργίας, χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο των επιχειρήσεων αυτών.

Επίσης, τα καταστήματα με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων θα παρέχουν μόνο υπηρεσίες take away και delivery.

Προβλήματα στο άνοιγμα από Δευτέρα – Πόσοι δεν θα ανοίξουν

«Δεν υπάρχουν τα ΑΜΚΑ τους στο πληροφοριακό σύστημα παρ’ όλο που είναι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας και επανέρχονται στις δουλειές τους από τη Δευτέρα του Πάσχα», όπως είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς αναφερόμενος στα προβλήματα στο άνοιγμα της εστίασης.

Ο κ. Καββαθάς επεσήμανε ότι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν διαθέτουν self tests Σαββατοκύριακο και αργίες και αυτό επιτείνει το πρόβλημα. «Η δωρεάν διανομή περιορίζεται από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Κατά συνέπεια για τον κλάδο της εστίασης είναι οξύτατο το πρόβλημα, καθώς ξεκινάει από τη Δευτέρα του Πάσχα την εκ νέου λειτουργία της.

O ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι το 20% των καταστημάτων εστίασης στη χώρα δεν έχει εξωτερικό χώρο που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν λόγων των συγκεκριμένων ημερομηνιών που επανεκκινείται η εστίαση, αλλά και των προβλημάτων που έχει ο κλάδος, όταν 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα.

«Μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι δύσκολα για τον κλάδο που έχει να εργαστεί 6 μήνες…το πιο μικρό κατάστημα έχει ανελαστικές δαπάνες της τάξεως των 2.000-3.000 ευρώ. Γι’ αυτό και τη Δευτέρα δεν ξεκινάμε με τους καλύτερους οιωνούς» συμπλήρωσε ο πρόεδρος και πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα ήταν καλό να απελευθερωθεί -τουλάχιστον- το ωράριο λειτουργίας «για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις». Ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε στη συμβολή των εμβολιασμών, καθώς αυτοί θα επιτρέψουν και την ανάκαμψη της οικονομίας.