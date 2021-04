Πενταμερής Γενεύη – Κυπριακό: Ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις

Με νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας ολοκληρώνεται σήμερα η Άτυπη Πενταμερής Διάσκεψης για το Κυπριακό που διεξάγεται στη Γενεύη. Οι συνομιλίες πλέον έχουν μπει σε «βαθιά νερά» με σειρά συναντήσεων και συνεδριάσεις της ολομέλειας, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (ώρα Γενεύης, 11 ώρα Κύπρου), με Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκύπριους και τις 3 εγγυήτριες Δυνάμεις Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου να καταθέτουν τις θέσεις τους σε μια κοινή συνάντηση.

Αν και ο προγραμματισμός προέβλεπε διμερή συνάντηση με τον Ε. Τατάρ και ακολούθως με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και κατόπιν τριμερείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στον ΓΓ των ΗΕ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και μετά συνάντηση της ολομέλειας των μερών με συμμετοχή 1 συν 5, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε στις δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης σε νέα σύνοδο της Ολομέλειας.

FM @NikosDendias meets with #UNSG @antonioguterres at the Informal Meeting taking place in #Geneva

Μεγάλη απογοήτευση εξέφρασε χθες, Μεγάλη Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για τις θέσεις που υπεβλήθησαν γραπτώς εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς και του Ερσίν Τατάρ. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της συνεδρίασης της ολομέλειας των εμπλεκόμενων πλευρών και πριν το δείπνο που ακολούθησε, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε: «Θα πρέπει να πω ότι είναι με μεγάλη απογοήτευση τα όσα και γραπτώς υπέβαλε ο κ. Τατάρ. Βεβαίως έχω πει στον Γενικό Γραμματέα ότι η δική μας προσπάθεια ήταν η δημιουργία ενός θετικού κλίματος χωρίς προκλήσεις, χωρίς αναφορές σε όσα απαράδεκτα ακούσαμε. Έχω πει επίσης στον ΓΓ ότι θα υποβάλουμε γραπτώς τις δικές μας θέσεις με επιστημονική τεκμηρίωση και όχι μόνο με την πολιτική θεώρηση των πραγμάτων».

Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε ότι «παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις παραμέτρους των ψηφισμάτων, στις Συμφωνίες Κορυφής, στο έργο που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα, στη δήλωση της 25ης Νοεμβρίου του 2019 και βεβαίως στην επιστολή του ΓΓ της 26ης Οκτωβρίου που λέει ότι θα πρέπει να εργαστούμε στη βάση της δουλειάς που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα». Σε ερώτηση εάν θα διοριστεί η κ. Λουτ ως ειδική αντιπρόσωπος, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε πως «δεν έχει αποφασιστεί αν θα διοριστεί οποιοσδήποτε».

Τόσο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κατέστησαν σαφές στις σημερινές διαβουλεύσεις ότι η λύση πρέπει είναι εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του πλαισίου λύσης που ορίζει ο ΟΗΕ. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια για την εξέλιξη της διαδικασίας, όπως το ενδεχόμενο αναβολής και προγραμματισμού μίας δεύτερης άτυπης διάσκεψης το επόμενο διάστημα. Άγνωστο επίσης παραμένει αν ο Άντόνιο Γκουτιέρες θα προχωρήσει σε δήλωση, σε ένα κοινό ανακοινωθέν ή θα κηρύξει την αποτυχία της διάσκεψης.

Στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς Συνάντησης για το Κυπριακό στη Γενεύη, συναντήθηκα με τον Βρετανό ομόλογό μου D.Raab – Οn the sidelines of the informal meeting on the Cyprus Issue taking place in #Geneva, I met with #UK’s FM @DominicRaab. pic.twitter.com/1vhrNjiY5J

