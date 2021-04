Πότε σταματούν τα sms μετακίνησης: Ανοίγει η εστίαση, τελειώνουν τα μηνύματα

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν σύντομα οι περιορισμοί στο λιανεμπόριο (click away και click in shop), αλλά και τα SMS στο 13033 για τις μετακινήσεις των πολιτών. Συνεπώς, εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν οι ειδικοί αναμένεται να εισηγηθούν στην κυβέρνηση περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Την αρχή για την εν λόγω κουβέντα ξεκίνησε χθες ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης ο οποίος σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι από την άλλη εβδομάδα θα επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες θα πηγαίνουν στα καταστήματα της εστίασης δίχως SMS. Επίσης, ανέφερε ότι τα καταστήματα εστίασης, για τους καθήμενους πελάτες θα κλείνουν στις 23:00, αλλά θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για υπηρεσίες delivery και take away.

Το άνοιγμα της εστίασης λοιπόν τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου θεωρείται ως η πιθανότερη ημερομηνία κατάργησης των SMS. Ακόμα δεν έχουν δοθεί διευκρινήσεις, ωστόσο ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα. Όπως προαναφέρθηκε το δρόμο των SMS θα ακολουθήσουν και οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο (διαδημοτικές).

Τι θα γίνει με το λιανεμπόριο

Την ίδια ώρα , όπως μετέδωσε η τηλεόραση του Star, εξετάζεται και η κατάργηση των ραντεβού στο κατάστημα, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανόν από την Τετάρτη 5 Μαΐου να μπορούμε να ψωνίζουμε ελεύθερα χωρίς click away και click in shop. Ωστόσο, για τη Μεγάλη Εβδομάδα θα παραμείνει σε ισχύ η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων, με εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα για το εορταστικό τραπέζι, στο οποίο θα μπορούν να είναι μέχρι εννέα άτομα σε εσωτερικό χώρο και 12 σε εξωτερικό χώρο.